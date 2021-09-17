Специально для эксперимента психиатры организовали вечеринку, на которой гости участвовали в БДСМ-игре. Во время этой игры исследователи провели тесты и вот что узнали.

Участие в БДСМ-практиках повышает болевой порог человека. Результатами своего исследования поделились психиатры из бельгийского университета.

Ученые провели исследование, чтобы выяснить, насколько по-разному чувствуют и относятся к боли те, кто практикует и не практикует БДСМ. В эксперименте приняли участие 24 обычные пары и 34 пары, состоящие из сабмисива и доминанта. Результаты опубликовали в Journal of Sexual Medicine, пишет maximum.fm.

Участников БДСМ-сообщества принято разделять на ведомого партнера (нижний, ботом, сабмисив) и доминанта (его также называют действующей стороной, верхним, топом). Первый в ходе БДСМ-практики подчиняется второму.

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Специально для эксперимента психиатры организовали вечеринку, на которой гости участвовали в БДСМ-игре. Во время этой игры исследователи провели тесты, проверяющие болевой порог: то есть волонтерам постепенно причиняли боль, а те должны были сказать, когда это чувство становилось невыносимым. Тесты проводились до игры, сразу после и через 15-20 минут после нее. До этого все участники заполнили анкеты о состоянии здоровья.

Как оказалось, сабмисивы и доминанты переносят боль лучше, чем люди, которые не практикуют БДСМ. Также они оказались менее склонными к катастрофизации боли.

Исследователи считают, что причин, почему сабмисивы и доминанты лучше справляются с болью, может быть несколько:

банально привыкают к боли;

во время игры у них увеличивается уровень эндоканнабиноидов, связанных с повышением болевого порога;

болеутоляющее действие могло оказывать сексуальное возбуждение, как появляется во время игры;

боль, которую испытываем во время игры, - добровольная. Стороны заранее договариваются о силе ударов, что тоже повышает болевой порог.

По словам экспертов, они провели исследование, ведь считают, что академическое сообщество часто обходит тему БДСМ стороной.

"Углубляя наше понимание механизмов, лежащих в основе БДСМ-взаимодействия, мы стремимся снять стигму, которой до сих пор подвергаются эти практики", – подчеркнули эксперты.

Ученые имели целью с помощью своего исследования разрушить распространенные стереотипы, связанные с БДСМ-практиками.

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Автор: Виолетта Орлова