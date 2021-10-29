Женщины считают одним из основных факторов для серьезных отношений красивую внешность мужчины и чтобы он был выше партнерши.

Ученые из Геттингенского университета (Германия) провели эксперимент, во время которого выяснили, какое качество в мужчинах современные женщины ценят больше всего.

В результате 90% женщин назвали доброту главной мужской чертой характера, которую ценят. Также в этот список попали такие качества, как ум, уверенность в себе, образованность и поддержка.

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Отмечается, что при этом женщины считают одним из основных факторов для серьезных отношений красивую внешность мужчины и чтобы он был выше женщины, пишет nashamama.

Как сообщал УНИАН, в Австралии правительство выплатит 5 тысяч австралийских долларов (3,7 тысячи долларов США) жертвам абьюза в отношениях. Программа поддержки рассчитана единовременно для представителей всех полов.

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Автор: Виолетта Орлова