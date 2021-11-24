Цинк увеличивает "живучесть" сперматозоидов и содержится в шпинате, устрицах, спарже, грибах, мидиях, крабах.

Прежде всего, перед зачатием будущий отец должен бросить курить и употреблять алкоголь. Также полезно вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься спортом, избегать стрессов и нервных напряжений.

Также важно правильно и сбалансированно питаться. В частности, для улучшения качества спермы необходимо соблюдать несколько правил в питании.

Соотношение белков, углеводов и жиров в ежедневном рационе должно быть 1-4-1. Необходимо употреблять не менее 70-80 г белка ежедневно.

Кроме того, надо исключить из ежедневного рациона быстро усваиваемые углеводы, такие как сахар и его заменители, сладости и тому подобное. В рационе обязательно должны быть черный хлеб, овсяная каша, и минеральная вода вместо сладких газированных напитков. Мужчине нужно отдавать предпочтение натуральным продуктам питания, которые не содержат химических добавок.

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Стоит включить в рацион достаточное количество свежих фруктов и овощей, поскольку они содержат много микроэлементов, витаминов и клетчатки. Регулярно следует употреблять мясо, творог, молоко, сливочное масло - эти продукты снабжают организм витаминами, минералами и аминокислотами.

Питание будущего папочки должно быть умеренным и разнообразным. Кроме этого очень важными элементами рациона будущего папы является цинк, фолиевая кислота, витамин А, В, С, Е, селен. Фолиевая кислота необходима для эффективного и качественного созревания сперматозоидов. Фолиевая кислота содержится в зеленых овощах с листьями, в некоторых цитрусовых, в бобовых, хлебе из муки грубого помола, дрожжах, печени, входит в состав меда.

Цинк увеличивает "живучесть" сперматозоидов и содержится в шпинате, устрицах, спарже, грибах, мидиях, крабах.

Витамин Е отвечает за способность к оплодотворению, повышает уровень тестостерона. Много витамина Е содержится в орехах, хлебе, кашах, отрубях, подсолнечном масле, сое.

Витамин А может ускорить процесс выработки спермы, и в этом может помочь употребление печени трески, яиц, фруктов и овощей красного и желтого цвета.

Витамин В влияет на процесс спермообразования. Много витамина В в мясе курице, черном хлебе, кашах.

Селен также является очень важным элементом, поскольку его нехватка в организме мужчины может стать причиной бесплодия. Для обеспечения поступления селена в организм нужно употреблять рыбу, мясо, печень и пшеницу.

Витамин С способен защитить сперматозоиды от действия химических веществ и радикалов. Этим витамином богаты овощи, фрукты, зелень и грибы.

Для нормального сперматогенеза и чтобы зрелые сперматозоиды имели максимальную способность к оплодотворению, необходимо обеспечить организм мужчины всеми питательными веществами, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова