В день служебных романов журналисты спросили психологов: такие отношения помогут работать или разрушат карьеру?

Сегодня, 12 ноября, отмечают довольно шуточный праздник - день служебных романов. По мнению экспертов, служебные романы были, есть и будут в нашем обществе.

Об этом заявила в программе "Сніданок з 1+1" кандидат психологических наук, медиапсихолог Галина Кот.

"Служебные романы - это такое явление, которого невозможно избежать. Сейчас организации, структуры - это реальный "сайт знакомств", - говорит эксперт.

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Специалист уверяет, что они положительно влияют на работу.

"Служебные романы повышают активность человека, его энергетический потенциал и могут быть положительным моментом в карьере: человек стремится стать лучше", - утверждает психолог.

Но есть и негатив: из-за служебного романа можно столкнуться с моббингом - психологическим давлением и травлей в коллективе, что может привести к увольнению. Поэтому, если все же решитесь заводить служебный роман, стоит взвесить все за и против, рекомендуют специалисты.

Напомним, ранее эксперты назвали правила служебного романа, на которые стоит обратить внимание.

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Автор: Виктория Гордиенко