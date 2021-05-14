Если у вас возникло романтическое чувство к коллеге, будьте осторожны. Вот несколько соображений, которые стоит принять во внимание.

Как правило, служебный роман ни к чему хорошему не приводит. Но ведь ты — исключение, так что беспокоиться не о чем.

Предлагаем вам несколько нюансов, которые стоит учесть, чтобы ваша любовная связь на работе была в удовольствие, пишет Maximonline.

Размер

В служебном романе важен не столько размер достоинств, сколько размер фирмы. В коллективе из трех человек такой роман тут же превратится в любовный треугольник, катеты которого будут делать друг другу гадости, а гипотенуза страдать.

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Лучше, если сотрудников человек двести и ваш с объектом страсти отделы не связаны общим делом. Как, например, отдел планирования и отдел продаж. И упаси тебя мозг заводить роман с девушкой, сидящей за соседним столом, — этот вариант обречен. Ведь в случае разрыва (то есть в 99,9% случаев) вы все равно будете встречаться ежедневно и с отвращением проводить вместе лучшие годы.

Быстро и медленно

Как утверждает врач-психолог Ирина Любезникова, сослуживицу не надо водить по дорогим ресторанам и пускать пыль в глаза для создания образа богатого мачо, она и так все о тебе знает. И о жене тоже. Так же и тебе известен уровень ее запросов и диаметр круга интересов. Поэтому торжественную часть можно сократить или вообще все сделать за каких-нибудь полчаса во второй серии корпоративной вечеринки. Так как флирт любой степени тяжести на такой вечеринке считается нормальным явлением, никто и не догадается, что у вас служебный роман (в том числе и сама девушка).

С другой стороны, так как она все равно никуда не денется, процесс ухаживания можно растянуть года на полтора-два.

Безотказно

Неудачная попытка соблазнить коллегу, чью приветливость ты неправильно интерпретировал, породит неловкость и в ваших рабочих отношениях. Чтобы удостовериться, что объект вожделения ответит взаимностью, пообщайтесь в соцсетях. Так вы оба узнаете о взаимности и без лишних нервов приступите к офлайн-действиям. В противном случае твой выбор останется тайной, и ты сможешь смело переключиться на другие кандидатуры.

Конспирация

«Ничего не говорите коллегам!» — умоляет психолог Григорий Павловский. И правильно делает. Не посылайте друг другу имейлы и не оставляйте сообщения на автоответчике. А если вам с девушкой так необходимо друг с другом спать, делайте это в ночь перед выходными, чтобы коллеги не наблюдали потом весь день ваши сонные лица и покусанные в нескольких местах шеи. Некоторые влюбленные любят приходить и уходить вместе, взявшись за руки и прыжками, как в замедленной съемке. Это тоже может их выдать.

Отношения: что стоит знать

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Автор: Виктория Гордиенко