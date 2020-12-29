Психолог Галина Нумерицкая: Если пара решилась на служебный роман, важно договориться не обсуждать рабочие вопросы дома, а личные сложности на работе

О том, стоит ли заводить служебные романы, какие подводные камни могут быть у таких отношений, что делать, если один из партнеров – начальник другого и можно ли сохранить хорошие профессиональные отношения, расставшись, в интервью УНИАН рассказала психолог Галина Нумерицкая.

В современном мире знакомиться и строить отношения на работе – естественное положение вещей. А с точки зрения психолога служебный роман – это больше польза или вред?

Однозначно ответить на этот вопрос сложно: что подходит одному, может не подходить другому. С одной стороны, в хорошие периоды отношений взаимная симпатия может способствовать рабочему процессу и продвигать его. А нахождение рядом 24 часа в сутки радует и вдохновляет. Но есть и другая сторона отношений – недомолвки и ссоры, которые могут негативно отразиться на продуктивности в работе. В свою очередь, раздоры пары по работе не так просто оставить там, не принеся домой.

К плюсам служебного романа можно отнести то, что, вступая в отношения, люди уже довольно много знают друг о друге, а также имеют общий круг общения, эти моменты укрепляют отношения. Минусом же является необходимость тщательно разделять личное и рабочее, а это, к сожалению, удается не всем парам.

Почему люди вообще заводят служебные романы?

На то есть много причин. Во-первых, жители больших городов и мегаполисов основную часть своего времени проводят в офисе, нередко подолгу засиживаясь (особенно актуально это было до карантинных будней). Соответственно, их круг общения часто ограничивается коллегами.

Во-вторых, коллеги по работе часто вместе обедают, ходят на перекуры, устраивают неформальные посиделки в конце трудовой недели – все это помогает лучше узнать друг друга и проникнуться обоюдной симпатией.

Можно ли сказать, что отношения на работе заводят чаще всего те, кому не хватает каких-то ярких эмоций?

Думаю, такое утверждение скорее описывает людей, которые заводят на работе вторые, параллельные отношения. Риск быть разоблаченными дарит им яркие переживания. Или же те, кто настроен на короткий бурный роман ради красочных впечатлений, но не отношений.

Вы сказали, что работа - это общий интерес. Но могут ли такие пары создать крепкий союз, основываясь на этом интересе?

Если уж пара решилась на отношения на работе, то почему нет. Другое дело, что правилами некоторых компаний запрещены служебные романы. В таком случае, стоит заранее определить приоритеты.

Как правильно развивать такие отношения?

Следует сразу расставить все точки над «и», а также проговорить «Что будет, если…». Да, в начале отношений не хочется думать, а тем более говорить о сложностях, ссорах и возможных неудачах, но чем больше ясности, тем спокойнее. Хорошо бы как можно четче разделить контекст рабочих и личных отношений. Каждому человеку важно иметь личное пространство, если отношения с коллегой его ограничивают, стоит пересмотреть правила взаимодействия на работе (поменять должность, отдел, развести обязанности и т.д.)

К чему нужно быть готовым перед началом таких отношений?

Следует осознать тот факт, что прежними отношения уже не будут никогда, так как они переходят в абсолютно новую плоскость. Между коллегами появляется новый, дополнительный контекст интимных отношений. Ответьте себе на вопрос: «Готовы ли вы к таким изменениям?».

Вы сказали, что нужно разграничивать работу и личную жизнь. Как правильно это сделать?

Сделать это довольно сложно, особенно если на работе пара тесно взаимодействует, и выполнение должностных обязанностей одного из партнеров напрямую связано с другим. В идеале, такое взаимодействие стоит свести к минимуму, например, работать в разных отделах.

Важно договориться о новых правилах коммуникации на работе и вне ее. Скажем, ввести табу на обсуждение рабочих вопросов дома, а личных сложностей на работе. Чем больше границ будет оговорено парой изначально, тем проще будет уладить любой конфликт впоследствии.

Не секрет, что часто роман заводят сотрудники, скажем так, разных рангов. Стоит ли вообще начинать отношения с человеком, от которого зависит твоя карьера и работа в целом?

Все зависит от того, насколько приоритетным и важным для человека является вопрос карьеры и профессиональной репутации. Заводя служебный роман с начальником, вы рискуете и тем, и другим. Важно честно ответить себе на вопрос, насколько этот риск оправдан.

Еще одной особенностью отношений между начальником и подчиненным является необходимость отделять личные отношения от рабочих, соблюдать субординацию. Часто партнерам плохо удается выдерживать формат вертикальных отношений «начальник-подчиненный» в офисе и партнерских вне работы. Это может стать причиной конфликтов в паре.

Дополнительной сложностью для пары может стать неодобрительное, иногда даже враждебное отношение коллектива к такому роману. А ваши реальные заслуги могут восприниматься как любовная протекция.

Получается, от коллектива служебный роман лучше скрывать?

Если должностные инструкции не обязывают сообщать о завязавшихся отношениях, то этот вопрос зависит от желания пары. В любом случае важно учитывать, что факт сокрытия отношений привнесет определенное напряжение в работу, может спровоцировать лишние слухи и разговоры за спиной.

В разговоре вы упомянули о субординации. Ее обязательно нужно соблюдать двум влюбленным?

Да, это важно. Рабочие отношения отличаются от личных именно тем, что в них есть определенная структура, обусловленная должностной иерархией и обязанностями. Собственно, за соблюдение этих условий люди и получают зарплату. Помните о том, что на работе вы, в первую очередь, коллеги, а за ее пределами выбирайте тот формат отношений, который устраивает вас обоих.

Не все служебные романы имеют счастливый конец. Скажите, как правильно расстаться, чтобы не нарушить рабочую атмосферу?

Полностью исключить последствия расставания, думаю, все же не удастся, но можно постараться свести их к минимуму. Сложность отношений на работе состоит в том, что после их разрыва партнеры продолжают видеться, а возможно, даже вынуждены довольно плотно контактировать в рамках своих должностных обязанностей. Чтобы успешно справиться с этой задачей, важно закрыть все нерешенные личные вопросы вне стен работы: достичь обоюдных соглашений о будущем формате общения, организовать возможность высказать друг другу свои чувства и завершить отношения. Если самостоятельно уладить этот вопрос не удается, можно обратиться за помощью к специалисту. Чем меньше напряжения и недосказанности останется между партнерами, тем проще будет их последующее взаимодействие.

Может быть, после расставания, один из пары должен уволиться, чтобы не мозолить глаза другому?

Не знаю, насколько оправдана такая жертва. Другое дело, человеку, по определенным причинам, может быть некомфортно продолжать общение с бывшим на работе, ведь мотивы расставания могут быть не самыми приятными. Важно взвесить все «за» и «против». И, если увольнение является обдуманным и оправданным шагом, то, возможно, стоит на него пойти. В любом случае не следует руководствоваться лишь нежеланием «мозолить глаза другому», особенно если вы дорожите своей работой.

В любом случае никто не знает, где настигнет любовь. И если это случилось на работе, пусть эти рекомендации помогут вам построить крепкие и гармоничные отношения!

Диана Могилевич

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter