По мнению психолога, компромисс в отношениях создает беспроигрышную ситуацию, которая будет комфортна обоим партнёрам.

В любых отношениях есть взлёты и падения. Когда отношения хорошие, то они действительно хорошие. Но когда они плохие и наступает перелом, многие не могут с ним справиться и теряют либо себя в таких отношениях, либо сами отношения сходят на нет.

Психолог Наталья Самарец на своей странице в Instagram рассказала, что в любых отношениях важно уметь идти на компромисс.

"Если спросить самые счастливые отношения и самые гармоничные пары, то они скажут вам, что один из важных ключей к приятным отношениям с партнёром - это умение выбирать компромисс. Конечно, умение его находить не наступает в день знакомства со своей второй половинкой. Это приходит с годами и опытом, вы просто уже чувствуете, когда нужно стоять на своем, а когда уступать, и какие вопросы стоят того, чтобы за них бороться", - утверждает специалист.⠀

Читайте такжеНазваны ошибки, которые могут разрушить семью и отношенияПо мнению психолога, компромисс в отношениях создает беспроигрышную ситуацию, которая будет комфортна обоим партнёрам, и именно компромисс прокладывает путь к счастливым парам.

"Да, он может укрепить отношения, но может и разрушить их - или вас, поэтому установление здоровых границ и умение идти на компромисс между партнерами позволит вам хорошо ладить друг с другом и при этом оставлять друг другу пространство для роста, развития и гармоничной совместной жизни", - говорит психолог.

Если компромисс в отношениях отсутствует, или личные границы каждого партнёра не оговорены - кто-то из вас может почувствовать себя ущемленным, особенно, если в ваших отношениях вы всегда уступаете, или же наоборот, второй партнёр может принять это за "как должное", более того привыкнуть и постоянно "быть правым", отмечает Самарец.

"Разногласия в отношениях - это естественно и нормально, ведь не могут люди иметь одинаковые предпочтения и взгляды на жизнь, да и именно такие ситуации, проверят ваши отношения на прочность, именно благодаря им и придёт опыт и понимание своей второй половинки", - утверждает эксперт.

Напомним, ранее ученые дали несколько советов, как сохранить крепкий и счастливый брак.

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