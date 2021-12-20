Тревожность в отношениях проявляется в настороженности, недоверии, неумении принять решение, осознать свои желания, потребности и объективно оценить ситуацию.

Тревожность - один из популярных психологических терминов, означающий способность переживать по малейшему поводу. Хроническое беспокойство, сопровождаемое страхом, унынием, приступами паники, завладевает мыслями и проникает во все сферы жизни, мешая работать, радоваться, рассуждать, решать бытовые вопросы и, конечно, строить отношения.

По мнению специалистов, тревожность — настораживающая проблема, с которой надо бороться на начальных стадиях, пока она не довела до депрессии или невроза, пишет storinka. Тревожность, перфекционизм, контрзависимость — все это, с точки зрения психологии, формы нарушения привязанности.

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"Привязанность — это тесная эмоциональная связь между двумя людьми, характеризующаяся взаимным вниманием, чуткостью, отзывчивостью и желанием поддерживать близкие отношения в течение длительного времени, — объясняет клинический психолог и гипнотерапевт Ольга Голосова. — При нарушении привязанности человек частично или полностью утрачивает способность строить долгосрочные отношения. Расстройство такого рода формируется на фоне эмоционального абьюза со стороны родителей или негативного опыта с бывшим".

"В небольших объемах тревожность выполняет защитную функцию, оберегая от опрометчивых поступков и опасных связей, но беспокойство в овердозах мешает началу отношений и успешно разрушает существующие", - говорит эксперт.

Как избавиться от тревожности в отношениях

Тревожность разрушает доверие

Беспокойство и беспочвенные переживания туманят мозг, мешая понять истинные желания — ваши и милого, так же, как и насущные проблемы. Негативные догадки и подозрения подтачивают доверие в паре и отдаляют вас друг от друга.

Что делать? Поскольку тревоги - плод воображения, отвлекайте от них мозг, как только почувствуете, что градус беспокойства растет. Придумайте жизнеутвержающие мантры вроде и повторяйте их про себя, сосредоточившись на глубоком дыхании.

Если вас тревожит конкретная ситуация, возьмите тайм-аут на обдумывание и мысленно разберите ее по полочкам. Откуда взялись причины для волнений? Когда у вас будет ответ на этот вопрос, поговорите с любимым и выслушайте его доводы. Честный диалог, в отличие от тревожности, укрепляет доверие.

Тревожность нагнетает негатив

Если вы видите все в черном свете и постоянно рисуете мрачные картины будущего, трудно рассчитывать на хорошее настроение. А когда приходится замалчивать тревоги, печаль и уныние становятся привычным занятием, из-за чего страдают отношения не только с партнером, но и с друзьями, коллегами, близкими.

Что делать? Страхи, циркулирующие в вашем сознании, отнимают время и энергию. Ищите источники позитива, чтобы себя подбодрить, используйте традиционные методы успокаивающей терапии: ванны с лавандой, чай с ромашкой, пустырник на ночь.

Тревожность разделяет

Когда мыслями завладевают страхи и печали, совместная жизнь переходит в формат бытовых взаимодействий — вы уже как будто не пара, а сожители. Выдуманные заботы захватывают разум, и вам недосуг проявить к милому любовь, нежность, сочувствие. Или, наоборот, тревожится он, а вы молча дуетесь на его нервозность вместо того, чтобы поговорить по душам.

Что делать? Когда вас захлестывает волной волнений, копните поглубже в собственную душу, чтобы вспомнить, как вы любите этого человека. И если вам нужны внимание и поддержка, чтобы чувствовать себя любимой и понятой, так ему и скажите. И не забудьте извиниться, если тревожность чересчур захватила вас.

Тревожность мешает близости

Здоровая форма беспокойства сигнализирует "что-то не так" на интуитивно-физическом уровне. Тревога за ближнего велит действовать. Из-за нездоровой тревожности вы постоянно чувствуете камень на сердце и тяжесть на душе, что заставляет страдать из-за того, что не представляет опасности, и избегать того, что может принести удовольствие.

Что делать? Неприятные мысли не нужно игнорировать, и не надо на них зацикливаться. Практикуйтесь в рационализации, прикидывая худшие расклады: что будет, если ваш страх воплотится в жизнь, и какие последствия за собой повлечет. Теплый взгляд, нежное прикосновение, сон в обнимку — испытанные лекарства от тревожности.

Тревожность лишает радости

Радость напрямую связана с ощущением безопасности и свободы. Негативные мысли и страхи лишают ваши отношения улыбок и, в принципе, счастья.

Что делать? Как бы глубоко вы ни погрязли в своих волнениях, не стоит относиться к ним слишком серьезно. Подключите чувство юмора, чтобы преодолеть тревожность. Вспомните, как вам бывает весело вдвоем — шутите, дурачьтесь, смейтесь! Радость лечит душу и успокаивает разум, что жизненно важно для здоровых отношений.

И не забывайте: личное обращение к специалисту облегчит задачу, но можно попытаться победить проблему самостоятельно.

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Автор: Виолетта Орлова