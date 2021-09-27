Великое множество красивых и успешных девушек не могут выйти замуж. Почему так получается, и можно ли что-то изменить в этой печальной ситуации - далее.

Не каждой девушке хочется пышной запоминающейся свадьбы, прекрасного принца или хотя бы надежного спутника по жизни.

"Свадьба не волк, в лес не убежит", – приблизительно так думают современные девушки, откладывая замужество на потом.

Количество официально заключаемых браков резко упало за последние 100 лет, а типичный возраст современных невест в развитых странах, впервые идущих под венец – 30 лет, – сообщают британские социологи.

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И если раньше девушки выходили замуж в 20 лет, то в наши дни среднестатистические невесты вступают в брак на восемь лет позже своих матерей.

Предлагаем разобраться, почему же современные девушки не торопятся или вовсе не хотят замуж? Что стоит на пути к счастливому браку?

"Венец безбрачия"

Каждый потенциальный кандидат отвергается девушкой по разным причинам, иногда далеким от реальности. Постоянные разговоры о том, что "никто не подходит" или в семье все женщины были одинокими, из раза в раз отношения ничем не заканчиваются и приводят к самому нелогичному выводу — что кто-то сглазил. Установка начинает работать. Каждые новые отношения будут начинаться с мыслью о неудаче. Цепочка неудач приведет к тому, что женщина махнет на себя рукой. Тогда, конечно, шанс найти жениха стремительно падает.

Некий возраст

Почему-то женщины полагают, что для замужества должен быть какой-то определенный возраст. Представительницы прекрасного пола считают, что им либо слишком рано связывать себя узами брака, либо слишком поздно. Помните: для любви все возрасты хороши, а никаких ограничений для обретения счастья не существует.

Завышенные требования

"Только с квартирой, только с машиной, с определенным достатком, красивый, умный, с хорошим характером", — подобный идеал бесконечно крутится в голове. Причем часто образ "принца" формируется извне: советы родителей и подруг, СМИ, литературные романы, герои кино. Но надо стараться оценивать себя объективно и пересмотреть критерии оценки кандидата. Возможно, где-то и ходит "тот самый", но у всех есть свои недостатки, с которыми можно работать. Именно в вопросе замужества нужно слушать сердце. Деньги, недвижимость — это проходящее, а с человеком вам жить.

Излишняя неприступность тоже приводит к тому, что мужчине просто надоест вас добиваться. Хотя психологи считают, что некая надменность и образ роковой женщины идут от боязни не соответствовать общепринятым требованиям.

Низкая самооценка

Если вам кажется, что все замужние подруги красивее вас, интереснее, стройнее, то это не так. Полюбите себя — это сложный этап, но, когда вы его преодолеете, на вас станут смотреть по-другому. Когда вы сами себя полюбите, вас полюбят и другие!

Даже если вы не знаете, где искать своего принца, как познакомиться или о чем говорить, не стоит отчаиваться. Есть масса литературы, курсов и индивидуальных консультаций. Главное - не бояться что-то изменить в себе и своей жизни.

Как писал ранее УНИАН, эксперты рассказали, на какие вопросы важно знать ответ до свадьбы.

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Автор: Виолетта Орлова