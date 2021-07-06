Свидания в паре — это некий фундамент в отношениях, утверждает эксперт.

Не стоит думать, что после свадьбы конфетно-букетный период должен непременно закончиться. Штамп в паспорте - не повод выбрасывать романтику за борт вашей любовной лодки.

Чтобы она не разбилась о быт, психолог, женский тренер, коуч, секс-тренер Мария Цветкова рассказала, как поддержать страсть в отношениях.

По словам эксперта любые отношения можно разделить на две составляющие:

первая - это секс: сюда также можно отнести эмоции, романтику, страсть;

вторая - душевная близость - то, что нас делает родными, дорогими, любимыми друг для друга. Если одна из этих частей провисает или умирает, то начинают умирать и отношения.

Если из отношений исчезает близость, то вы начинаете терять своего партнера. Вы перестаете делиться чем-то важным, начинаете скрывать свои мысли и чувства. Таким образом запускается процесс эмоционального отдаления, а это значит, что появляется возможность приблизиться кому-то другому.

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Очень часто на этом этапе происходят измены, потому что появляется эмоциональная дыра, которую может закрыть человек на стороне.

Если в паре теряется секс, то как бы странно это ни звучало, получается тот же результат. Не каждый мужчина будет сидеть и ждать, пока женщина заново захочет с ним романтических отношений. Когда он этого не получает, то начинает смотреть по сторонам, хотя и женщины занимаются тем же самым. Если их не устраивает качество секса, его количество, или страсть уже ушла, многим легче найти кого-то на стороне.

"Чтобы не терять баланс внутри пары, его нужно поддерживать. Нужно работать над отношениями, и свидания в браке — это один из видов терапии для поддержания длительных отношений", - утверждает психолог.

Для долгосрочных отношений любой паре необходима романтика и трепетность, ценность партнера. Нужны романтические переживания, как на первых свиданиях, когда вы с волнением собираетесь на встречу, когда вы хотите понравиться, когда хотите сделать партнеру приятно, ведь для вас это важно. Загляните в место, где было ваше первое свидание, пройдитесь по знакомым маршрутам и обсудите воспоминания, которые обязательно нахлынут во время прогулки. Не важно, как вы проведете это время, главное - вдвоем.

"Самая важная, на мой взгляд, история внутри пары. Многие женщины, находясь в паре 3-5 лет, перестают флиртовать со своим мужчиной. На моих тренингах девушки меня постоянно спрашивают: «Можно ли флиртовать со своим мужем?» Нужно! Флирт просто необходим, это эмоция, всплеск гормонов, это, в конце концов, возможность чувствовать себя по-прежнему привлекательной или привлекательным, а этого хочет каждый", - говорит эксперт.

Свидания в паре — это некий фундамент в отношениях. Они позволяют партнерам встретиться, провести вместе время в нестандартной обстановке, поговорить об отношениях, забыть про проблемы, обсудить какие-то важные для вас моменты.

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Автор: Иван Бойко