Специалисты уверены, что временная разлука поможет разобраться, насколько у вас все серьезно.

Довольно часто пары переживают тяжелые времена, но расставание не обсуждают. Серьезными чувствами не разбрасываются, даже если отношения угодили в зону жесткой турбулентности. В таком случае лучше прибегнуть к временной мере — паузе в отношениях, перерыву от обязательств, ссор и споров, общих планов и разочарований.

В буквальном смысле это словосочетание означает, что вы и ваш партнер официально не расстались, но решили отдохнуть друг от друга, договорившись о перерыве в отношениях, пишет Elle. Как оба мудро предположили, время в разлуке даст вам возможность поразмышлять о сложившихся отношениях, переоценить свои чувства и принять решение: либо остаться вместе, либо все-таки разойтись.

Что дает пауза в отношениях?

Обычно пары решают взять брейк, потому что сталкиваются с проблемами, которые не решаются бок о бок, а ссоры и обиды множатся, добавляя сомнений в совместимости. При этом обоим очевидно, что любовь у них настоящая, и потому ни он, ни она не хотят отказываться друг друга. Или, возможно, оба немного не уверены в чувствах, но все же надеются, что у них может получиться что-то долговременное. Пауза в отношениях — это еще не конец, а, наоборот, шанс начать заново, хорошенько обдумав в одиночестве, чего вы хотите от партнера и что, в первую очередь, лучше для вас.

Читайте такжеРегулярно и с удовольствием: названы четыре важных момента о частоте секса (18+)

«Временная разлука дает несколько преимуществ, — объясняет семейный психолог Эльвира Гасумян. — Хотя с виду вы и вправду расходитесь, небольшой перерыв способен укрепить вашу связь. Что на самом деле значит пауза в отношениях? В первую очередь, возможность по-новому взглянуть на ваш тандем, увидеть со стороны, в чем его успехи и проблемы, как следует обдумать и, возможно, пересмотреть собственные желания и потребности. Заполучив возможность личного пространства, вам будет проще понять роль партнера в вашей жизни и как его присутствие влияет на вас и ваше благополучие. И если все пойдет по плану, после оговоренного срока вы воссоединитесь, чтобы честно сформулировать друг другу, чего бы вы хотели достичь как пара и над чем вам надо поработать ради общего будущего».

При понятных преимуществах перерыв в отношениях имеет и явные минусы. Главный недостаток в том, что отдых друг от друга может обернуться болеутоляющей отсрочкой надвигающегося разрыва. Такие мысли приходят на ум, если вы решились на паузу в отношениях после крупной ссоры — еще свежи впечатления от конфликта и потому не верится, что получится восстановить прежний контакт.

«Договариваясь о паузе в отношениях, надо понимать, ради чего это затевается, и как себя вести, чтобы меньше страдать, — считает доктор Гасумян. — Перерыв сдерживает неизбежный крах, но в то же время продлевает боль, печаль и/или чувство вины, связанные с возникшей ситуацией. Таким образом, пауза в отношениях становится не только спасительным буфером, но и продуктивным источником стресса и беспокойства».

Успешное взаимодействие с дорогим человеком базируется на привычке к искреннему диалогу. Если вы всерьез задумались, стоит ли делать перерыв в отношениях, позаботьтесь о правильном входе в ваши дни независимости: открыто и честно поговорите друг с другом и утвердите основные правила. При этом вы оба должны иметь схожее видение причин разлуки, а также того, чего надеетесь добиться.

Как долго может длиться пауза в отношениях?

Вначале важно определить временные рамки разлуки. Если вы не обозначите дату и вас, к примеру, устраивает перерыв в отношениях на неделю, а бойфренд решил не видеться как минимум месяц, разногласие добавит проблем в перспективе.

Затем стоит обсудить, какое поведение приемлемо, то есть что вы готовы позволить — себе и ему. Пауза в отношениях по инициативе мужчины или женщины — не слишком принципиально, куда важнее договориться. Например, это нормально, если вы оба будете ходить на свидания с другими, пока живете отдельно?

Как начать общение после паузы в отношениях?

Временное расставание не подразумевает абсолютную молчанку — вы наверняка будете созваниваться или обмениваться сообщениями. Накануне оговоренной даты назначьте встречу, чтобы убедиться, что вы готовы снова быть вместе. Обменяйтесь инсайтами, снизошедшими на вас в уединении, обсудите, что хотелось бы поменять, чтобы совместная жизнь была только в радость. У вас точно прибавилось шансов, если вы счастливы, едва встретившись, не можете насмотреться на него/нее, потому что очень скучали и, кажется, по-настоящему влюблены.

Отношения: вас так же могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко