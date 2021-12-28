В частности, специалистам удалось выяснить, что мужчинам больше нравится женская фигура "песочные часы".

Ученые назвали несколько женских черт во внешности, которые делают ее соблазнительной для любого мужчины.

В частности, специалистам удалось выяснить, что мужчинам больше нравится женская фигура "песочные часы". Американские психологи назвали идеальным соотношением бедер и талии 0,7. Например, если объем талии составляет 70 см, то обхват бедер должен быть 100 см, пишет nashamama.

Длинные руки также считаются одной из привлекательных черт. Ученые также пришли к выводу, что представителям сильного пола нравится блестящие, сильные волосы у женщин. При этом длина и цвет не имеют особого значения.

Читайте такжеКак понять, что вы готовы к любви: ответ психологаУчастники исследования объяснили, что густые волосы являются признаком здоровья.

Как сообщал УНИАН, ранее было названо 5 стадий любви, которые помогут преодолеть трудности и сохранить отношения. Со временем отношения пары трансформируются и выходят на новый уровень. Есть 5 стадий любви и стало известно, почему большинство пар распадаются именно на третий.

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