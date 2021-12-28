Из-за гормональных изменений во время цикла, перед наступлением критических дней (и во время них), девушка может быть очень нервной и капризной.
ПМС - абсолютно чуждое явление для мужчин: они не имеют ни малейшего представления о том, каково для женщины пережить эти муки боли, дискомфорт и "американские горки" эмоций. Для большинства мужчин эта аббревиатура означает, что с женщиной в этот период начинаются проблемы и ссоры, а сама несчастная превращается в не очень-то приятную личность.
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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своем YouTube-канале дала несколько советом мужчинам, как стоит себя вести и что лучше делать во время ПМС у его женщины.
И так, по мнению Ефросининой, если у нее ПМС, то мужчине стоит:
- Дайте ей побыть одной
Это время сходить с детьми в зоопарк, съездить к маме с детьми, желательно с ночёвкой. У женщины сильно вырабатывается тестостерон и ей надо побыть наедине с собой, советует ведущая.
- Подарите ей сертификат в спортивный клуб
Спорт - это лучшее, что может быть во время ПМС.
"Я тоже во время ПМС увеличиваю спортивные нагрузки: хожу на дорожке, иду на пилатес, на йогу", - рассказала Ефросинина.
- Купите продукты, которые она любит
Заполните холодильник той едой, которую она любит или приготовьте ужин. Запаситесь яйцами, крупами, бобовыми, орехами, креветками, печенью, бараниной, курятиной, киви - почему-то по статистике именно эти продукты популярны у женщин во время ПМС, рассказала Ефросинина.
- Не будите ее
Выключите будильник, пускай поспит 8-9 часов.
"По-хорошему, женщина в ПМС предлагает секс один раз - не отказывайтесь!" - советует Ефросинина.
Напомним, ранее Известный фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, можно ли заниматься спортом в критические дни.