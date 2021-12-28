ПМС - абсолютно чуждое явление для мужчин. Так что лучше возьмите себе на заметку и поделитесь с возлюбленными этим чек-листом.

Из-за гормональных изменений во время цикла, перед наступлением критических дней (и во время них), девушка может быть очень нервной и капризной.

ПМС - абсолютно чуждое явление для мужчин: они не имеют ни малейшего представления о том, каково для женщины пережить эти муки боли, дискомфорт и "американские горки" эмоций. Для большинства мужчин эта аббревиатура означает, что с женщиной в этот период начинаются проблемы и ссоры, а сама несчастная превращается в не очень-то приятную личность.

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Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина на своем YouTube-канале дала несколько советом мужчинам, как стоит себя вести и что лучше делать во время ПМС у его женщины.

И так, по мнению Ефросининой, если у нее ПМС, то мужчине стоит:

Дайте ей побыть одной

Это время сходить с детьми в зоопарк, съездить к маме с детьми, желательно с ночёвкой. У женщины сильно вырабатывается тестостерон и ей надо побыть наедине с собой, советует ведущая.

Подарите ей сертификат в спортивный клуб

Спорт - это лучшее, что может быть во время ПМС.

"Я тоже во время ПМС увеличиваю спортивные нагрузки: хожу на дорожке, иду на пилатес, на йогу", - рассказала Ефросинина.

Купите продукты, которые она любит

Заполните холодильник той едой, которую она любит или приготовьте ужин. Запаситесь яйцами, крупами, бобовыми, орехами, креветками, печенью, бараниной, курятиной, киви - почему-то по статистике именно эти продукты популярны у женщин во время ПМС, рассказала Ефросинина.

Не будите ее

Выключите будильник, пускай поспит 8-9 часов.

"По-хорошему, женщина в ПМС предлагает секс один раз - не отказывайтесь!" - советует Ефросинина.

Напомним, ранее Известный фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, можно ли заниматься спортом в критические дни.

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