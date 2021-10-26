Часто люди путают с любовью страсть, которая есть в начале отношений, но со временем она трансформируется в другие чувства.

Со временем отношения пары трансформируются и выходят на новый уровень. Есть 5 стадий любви и стало известно, почему большинство пар распадаются именно на третий.

Часто люди путают любовь со страстью, которая есть в начале отношений, но со временем она трансформируется в другие чувства, когда партнеры ближе узнают друг друга. Даже в счастливых отношениях не бывает постоянного мира, хоть со стороны может казаться иначе. Именно от того, насколько крепка любовь и взаимные чувства, зависит пройдет пара все 5 стадий или распадется уже на третьей.

Первая стадия: время эмоций. Это время многие пары вспоминают с трепетом. Первое знакомство, первое прикосновение, первый поцелуй... Градус эмоций и страсти в начале отношений зашкаливает, люди готовы на безрассудные поступки, стараются показать свои лучшие качества, чтобы понравиться партнеру и с нетерпением ждут развития отношений. Это период похож на увлекательную игру, где каждый из партнеров проходит определенные задачи на пути к заветной цели.

Вторая стадия: время влюбленности. Вторая стадия начинается тогда, когда люди понимают, что влюблены, официально принимают решение о серьезных отношениях и становятся парой. Начинают жить вместе. Отношения становятся крепче, люди вполне доверяют друг другу - именно на этой стадии люди женятся и заводят ребенка.

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Третья стадия: время реальности. Это время, когда люди снимают розовые очки и оказываются в суровой реальности. Это худшее время, время переоценки ценностей и смены приоритетов, к сожалению, именно эту стадию и не могут преодолеть многие пары. Когда место романтики и страсти занимает быт, работа, дети, многие начинают задаваться вопросами: "А этого я хотела?", "Правильный ли сделала выбор?", "Не теряю ли я время рядом с этим человеком? ". В это время становятся очевидными и невыносимыми все те вещи, с которыми вы раньше мирились, вас раздражает партнер, иногда вы испытываете к нему отвращение и мечтаете о другой жизни, в которой все будет "как раньше". Именно эти размышления и нетерпимость толкают людей на поиски новых ярких эмоций и отношений, которые остыли в их семье.

Четвертая стадия: время гармонии. Если пара переживает бурю третьей стадии, отношения становятся терпимыми. Ведь партнеры и раньше знали обо всех недостатках друг друга и мирились с ними. Муж и жена больше не раздражаются, не предъявляют претензии, а ищут выход из сложившейся ситуации и решают проблемы. Это время мудрости, вы уже не те, кем были раньше, вы другие. С начала отношений все изменилось, возможно, пара многое пережила, но сейчас она понимает, что лучше разговаривать и объяснять все друг другу, чем начинать все заново.

Пятая стадия: время любви. На этой стадии пару ждет награда за все страдания и старания предыдущих этапов. Когда партнеры осознали и приняли тот факт, что оба неидеальны, вспоминают за что полюбили друг друга и чувства снова оживают, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова