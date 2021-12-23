В отношениях без доверия партнеры всегда будут начеку, всегда будут ждать разочарования, они постоянно живут в стрессе.

После анализа пар в течение 50 лет специалист Джон Готтман пришел к выводу, что доверие – столп, на котором держится семья.

Множество исследований подтверждают идею о том, что доверие нужно для того, чтобы отношения не заканчивались. И, как утверждает семейный терапевт Джейсон Уайтинг, доверие – ключ к общению, а общение – ключ к успешным отношениям, сообщает nashamama.

Вот почему пары должны работать над доверием, заботиться о нем и пытаться восстановить его, если что-то пошло не так. А это может произойти в любой момент.

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В отношениях без доверия партнеры всегда будут начеку, всегда будут ждать разочарования, они постоянно живут в стрессе. Зато отношениям, которые построены на доверии, менее присущ стресс. В этом случае каждый чувствует себя спокойнее, а также больше верит, что все будет хорошо в будущем.

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