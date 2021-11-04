Психологи рассказали, какие мужские поступки должны насторожить женщину.

Деньги и любовь идут рука об руку, но если мужчина не зарабатывает достаточно денег, то и в отношениях будут проблемы. Психологи рассказали, какие мужские поступки должны насторожить женщину.

Мужчина жалуется на низкую зарплату. Даже если ему просто кажется, что зарплата мала, жалобы на жизнь — это совсем не то, что украшает мужчину. В случае появления проблем такой мужчина может начать вести себя как маленький мальчик. Человек, который жалуется и обвиняет всех вокруг за низкую зарплату — это точно не лучший выбор для серьезных отношений.

Он слишком сильно любит дарить подарки. Никто не любит жадных. Никто не любит мужчин мелочных. Если мужчина вообще не дарит подарки — это не намного хуже, чем если бы он задаривал вас каждый день разными вещами. Согласно учению Фрейда, мужчины в 90% случаев дарят подарки женщине не для того, чтобы сделать ей приятно, а чтобы самоутвердиться. Таким образом они показывают всем вокруг и в первую очередь самим себе, что они настоящие мужчины.

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Много кредитов и нет нормальной работы. Если мужчина постоянно прыгает с места на место, живет в долг, то это указывает на наличие некоторых проблем психологического характера. Скорее всего, такой мужчина не мотивирован и инфантилен.

Он не обеспечивает своих детей. Если мужчина не может заработать денег на то, чтобы помочь своим детям от предыдущих браков, это означает, что у него очень плохо с ответственностью. С таким представителем сильного пола тоже лучше не встречаться и не строить отношений. Сюда же можно отнести и тех, кто зарабатывает много, но все равно не дает денег своим детям от прошлых браков.

Он тратит все деньги подчистую. Как только он получает зарплату, то сразу тратит все деньги. Это может быть одежда, машина, развлечения, женщины, азартные игры — все, что угодно. Если деньги у него не задерживаются надолго, это очень тревожный признак, что означает, что в отношениях с ним женщине придется терпеть много проблем. У взрослых и зрелых людей подобной проблемы нет, пишет Ukr.Media.

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Автор: Виолетта Орлова