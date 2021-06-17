По словам психологов, все пары проходят через эти этапы, но возможно в разной последовательности.

Знакомство, которого многие боятся - это даже не полдела, а первая ступень к долгим отношениям. Счастливые пары проходят определенные этапы (пусть и в разном порядке), и если ваш роман «не такой», значит, вы еще не добрались до некоторых точек.

Что рассказывают о развитии отношений психологи, пишет издание cosmo.

1. Начало романа - он может быть давним другом, с которым ты решила попробовать встречаться. Коллегой, которому ты давно нравишься. Человеком, не вызывающим отвращения на сайте знакомств. Случайным собеседником в баре... Понятно одно: что-то может получиться.

2. Первое свидание - вполне возможно, ты плохо его запомнишь из-за волнения или спиртного. Но, по крайней мере, впечатление произведено.

3. Соцсети - этот этап обычно приходится на начало отношений, когда ты выясняешь, где в интернете можно найти его посты, фото. Теперь ты знаешь, что он не социопат.

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4. Обмен шуточками в мессенджере - этот момент важен, чтобы стороны убедились в совпадении чувства юмора. Можно рассказывать анекдоты и при личном общении, но современный юмор часто базируется на картинках.

5. Первый секс - он окажется сколь угодно приятным или ужасным, но если ты видишь, что материал для работы есть, значит, все движется дальше.

6. Бывшие - ты узнаешь о них из интернета или спрашиваешь у него. В любом случае стоит понимать, с кем имеешь дело.

7. Знакомство с родителями - а также друзьями и знакомыми, чтобы все убедились, что он точно существует. Он, конечно, делает то же самое.

8. Первая большая ссора - она часто начинается из-за мелочи, но в процессе вы можете наговорить друг другу много неприятных вещей. Потом бурно миритесь.

9. Первый отпуск - в него многие отправляются с некоторой опаской: а вдруг что-то пойдет не так? Но, как правило, все проходит хорошо, вы привозите кучу новых впечатлений... и начинаете планировать следующий.

10. Совместная жизнь - вы становитесь все ближе, и этот вопрос в какой-то момент возникает. Тогда вы решаете, где именно будете жить вместе и какие вещи взять с собой.

11. Привычки - он разбрасывает носки, а ты везде забываешь важные бумажки. Вы спорите, кто будет выносить мусор. Вы оба иногда ходите без одежды. Какие-то привычки не нравятся партнеру, какие-то — наоборот, но вы готовы смириться с недостатками, потому что достоинства точно побеждают.

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Автор: Иван Бойко