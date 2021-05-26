Чего только не придумали мужчины, какие только куртуазные метафоры не говорят, лишь бы избавиться презерватива!

У каждой девушки в жизни был любовник, который не хотел пользоваться презервативом. Чего вам только не говорили, какие куртуазные метафоры не придумывали: «это все равно, что нюхать цветы в противогазе», «как будто гулять в скафандре»... лишь бы только без него.

Предлагаем вам топ-7 самых популярных и, в то же время, самых дурацких отговорок против использования презервативов во время сексом. Ведь, как говорят, осведомлён - значит вооружен!

«Он мне слишком маленький»

Отговорка про размер всегда занимает почетное первое место, пишет Cosmo. Почему-то многие мужчины убеждены, что у них «нюх, как у собаки, член, как у коня». Статистика, впрочем, безжалостна. Средний размер презервативов – примерно 18-19 см. Еще раз — это средняя длина, и найти в масс-маркете презерватив 20 см и длиннее не составит никакого труда.

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В исследовании, проведённом компанией LifeStyles Condoms, отмечается, что средняя длина полового члена составляет 14,9 см в эрегированном состоянии. Согласно данным другого исследования, только у пяти мужчин из сотни член больше 16 см. Упс, что-то не сходится.

«Он мне жмет!»

И вот тут, как кажется мужчине, наступает шах и мат. С длиной определились, но что делать, если сдавливает у основания? Охват советского «изделия #2» был 54 мм в ширину, но сегодня линейка кондомов гораздо разнообразнее. Сейчас большинство презервативов из масс-маркета — это 55-56 мм в диаметре. Если член шире, может поджимать, но для этих целей можно запросто подыскать презервативы увеличенного размера.

«Я в нем ничего не чувствую»

Да-да, кругом тонко чувствующие натуры. Честно говоря, современные презервативы настолько тонкие, что вряд ли он вообще способен почувствовать, что между ним и тобой что-то есть. Но если он эстет, то выбирайте японские презервативы, толщина которых составляет 0,02 мм, они одни из самых тонких в мире.

«Мы же давно вместе»

О да, а может быть, вы еще и проверяетесь на наличие ВИЧ и ЗППП каждые полгода? Нет? Тогда помни, что мудрость «Доверяй, но проверяй» появилась не на пустом месте. К сожалению, замужние женщины тоже попадают в группу риска по заболеваниям, передающимся половым путем. И чаще всего этот «подарок» достается им от мужа, которому они доверяли.

«У меня в презервативе всё падает»

Тогда у нас для тебя плохая новость, парень. Дело не в презервативе. Нестабильная эрекция — проблема нередкая, даже для молодых. А когда он сам себе внушил, что в кондоме у него «ничего не получается», то неудивительно, если у него ничего не выйдет. Причин нестабильной эрекции может быть море — он просто нашел ту, в которую поверил сам. Но нет, презерватив не может волшебным образом отнять у твоего партнера эрекцию.

«Я мечтаю сделать тебе детей»

Беги! Особенно если слышишь нечто подобное во время вашего первого секса. Ранние заявления, что он хочет с тобой семью и детей, — это тревожные знаки. Чрезмерное доминирование и попытка «перепрыгнуть» на несколько лет вперед в ваших отношениях говорит о том, что, вероятно, перед тобой человек нарциссического типа, который всегда будет заботиться только о своих потребностях и желаниях.

«Я сплю только с хорошими девушками, они ничем не болеют»

Ты, конечно, можешь уточнить, как он определил, что перед ним «хорошая девушка» (самый распространенный ответ на этот вопрос: «Ну видно же!»), но всё это бессмысленно. Если мужчина делит девушек на «хороших» и «плохих» не по их внутренним качествам, а по тому, сколько сексуальных партнеров у нее было, скорее всего, тебе с ним не по пути.

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Автор: Виктория Гордиенко