Врач Комаровский убеждает, если семья крутится вокруг ребенка - это плохо.

Семье нельзя концентрироваться исключительно на ребенке, от этого страдает сам потомок.

Такое мнение на канале "Украина 24" высказал популярный украинский врач Евгений Комаровский.

Врач назвал такое явление "киндероцентризмом". По его мнению, не семья, а государство должно быть сосредоточено на таких принципах.

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"Самая большая ошибка - это то, что доктор Комаровский что-то учит о детях. Главная моя задача - это научить жизни семью с детьми. "Киндероцентризм" должен быть на уровне государства. "Киндероцентрическое государство" - это модель страны, о которой я мечтаю, где каждое государственное решение рассматривается через призму детства. Вот от этого решения зависит то, что изменится для детей, как изменится будущее нашей страны. Когда любая дорога ведет не к президентской резиденции, а к условно детскому центру развития", - сказал Комаровский.

Педиатр предостерег родителей от того, чтобы они сосредотачивали внимание только на ребенке.

"А вот что касается семьи, "киндероцентризм" убивает семью. Семья должна жить интересами семьи. Если семья крутится вокруг ребенка, ребенку плохо. Ребенок должен знать, что всем должно быть хорошо. Пришел я с работы, принес шоколадку. Я не могу себе представить, что мой ребенок схватит шоколадку и убежит к себе в комнату есть. Он должен поделиться с братом, с мамой, с папой - этому надо учить детей", - утверждает Комаровский.

Напомним, ранее Комаровский рассказал, что проблемами современных матерей является то, что они часто изображают из себя "женщин-героинь", впадают в депрессию или становятся рабами собственных детей.

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Автор: Виктория Гордиенко