Как сделать ремонт и не развестись / фото ua.depositphotos.com

Ремонт - сложный и нервный процесс, который довольно часто приводит к конфликтам в семье и даже становится причиной разводов.

Мы собрали для вас советы нескольких экспертов о том, как избежать разногласий внутри семьи:

  • Трезво оценить свои силы и силы своей семьи. Кто-то может выдержать 5 лет строительства дома, кто-то начнет сходить с ума уже после 2 месяцев ремонта квартиры. 
  • Выпишите все, что нравится и не нравится в квартире, где проживаете, и покажите друг другу. Так вы сможете выяснить, что стоит изменить в новом жилье.
  • Обсудите бюджет, который готовы выделить на ремонтные работы. Не забудьте добавить 20% (незапланированные расходы).
  • Определитесь, кто и чем будет заниматься и за что будет отвечать во время ремонта.
  • Подготовьте план расстановки мебели – это стоит сделать вместе. Обязательно учтите все коммуникации и розетки.
  • Если ваш партнер – не творческая личность, не стоит мучить его выбором цветов, диванов и т.д. Выберите несколько вариантов, а с ним примите окончательное решение.
  • Помните, что вся ответственность за ремонт – общая. Не стоит искать виновных.
  • За каждый новый этап стоит хвалить друг друга – это приятно любому человеку.
  • Ну и не забывайте, что мир не остановился пока у вас идет ремонт. Ваши отношения с супругом требуют внимания, а страстный секс после тяжёлого дня добавит сил, энергии и вдохновения завершить ремонт поскорее.

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Автор: Виолетта Орлова