Одной из тем седьмого сезона "Одруження наосліп" есть сложность в сохранении чувств и любви в браке.

Одной из тем седьмого сезона проекта «Одруження наосліп», который покажут сегодня на телеканале «1+1», является сложность в сохранении чувств и любви в браке. Психолог Ирина Кириченко рассказала, что делать, когда отношения дошли до кризиса.

"Причины развода могут быть разными и не всегда нужно сохранять отношения, особенно, когда они угрожают жизни и безопасности близких. В большинстве вариантов развод может быть усталостью или признаком бессилия. Первое, что нужно паре на грани развода, это дистанция. Это не значит, что нужно разъехаться по разным квартирам, хотя иногда это действенный метод сохранить отношения. Введите на месяц "табу" на выяснение отношений и принятие любых важных решений относительно будущего. Используйте эту возможность, чтобы побыть наедине со своими мыслями, заняться собой, или сделайте то, что вы давно хотели, но у вас не хватало времени. В идеале посетить психолога для того, чтобы разобраться в себе. Помните, что отношения - это только для двоих и третий там всегда лишний. Не включайте в конфликты родителей или друзей. Не жалуйтесь на свою половинку и не обсуждайте его с посторонними людьми. Берегите свой ресурс для того, чтобы вытащить семью из кризиса. Выделит время для честного разговора. Важно говорить по очереди и не перебивать друг друга. До того, как вы начнете обсуждение, вы должны понимать, что для вас важнее: быть правым или сохранить счастливую семью. Ответственность всегда лежит на обоих партнерах, поэтому подумайте, какой вы внесли вклад в отношения. Вспомните, как во все начиналось. Посмотрите фотоальбом со свадьбы или вспомните знаковые моменты. Возможно нужно пройтись по "вашим" местам и вспомнить, что когда-то вы были не против друг друга, а одной командой. Помните, что каждый кризис - это возможность выйти на новый уровень отношений и близости», - говорит психолог Ирина Кириченко.

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Отметим, героями седьмого сезона «Одруження наосліп» стали успешные холостяки и холостячки, построившие карьеру, но не нашедшие своего счастья. Помогать в поиске партнера будут ведущие проекта психолог Ирина Кириченко и телеведущий Даниэль Салем.

Главным героем нового выпуска стал бизнесмен-строитель со сложным прошлым Олег.

"Я квалифицированный специалист в области недвижимости. Мое материальное положение довольно приличное, и я могу позволить себе то, о чем раньше и не мечтал. На проекте хочу найти родственную душу, которая полюбит меня, а не мой кошелек. У меня есть двое прекрасных детей - дочь Сонечка и сын Кирюша. Благодаря им я понимаю, что жизнь прожита не зря. К сожалению, я не научился строить здоровые отношения и не сохранил прошлый брак. Я пять лет в разводе и очень устал от многочисленных интрижек. Для меня важно, чтобы у будущей избранницы не было детей, потому что я готов быть другом для чужого ребенка, но не отцом»,- рассказал о своей будущей избраннице Олег.

Его "женой" на проекте стала женщина по имени Наталья.

"Я сильная и независимая женщина. Вкладываю финансы в недвижимость. Я родила прекрасную дочь по имени Алиса. Ей шесть лет. К сожалению, в моей жизни нет любви. В прошлых отношениях я позволяла себя любить, поэтому сейчас мне важно найти мужчину, с которым я буду чувствовать любовь и стану по-настоящему живой. Мой избранник должен быть харизматичным, брутальным мужчиной, который будет любить меня и уважать»,- сказала Наталья.

Напомним, «Одруження наосліп» выходит в эфире телеканала уже 6 лет подряд и является собственной разработкой телеканала. В 2012 году проект стал победителем питчинга идей, организатором которого была группа «1+1 медиа», а в 2013, на C21 / FRAPA Format Award в Каннах, формат вошел в топ-5 лучших форматов года.

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Автор: Иван Бойко