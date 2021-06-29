Исследователи обнаружили, что самыми счастливыми парами были те, в которых оба партнера чувствовали высокий уровень своей власти.

Уважение, доверие и верность – это залог здоровых отношений. Однако существует еще один важный компонент, и ученые его установили.

В частности, исследователи из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU) и Университета Бамберга провели опрос 181 пары, которые были вместе в среднем восемь лет и жили совместно не менее одного месяца. Участники заполняли анкету, в которой рассказывали о разнообразных аспектах своих отношений.

Читайте такжеПсихолог назвала 8 правил, как побороть собственную ревностьИсследователи обнаружили, что самыми счастливыми парами были те, в которых оба партнера чувствовали высокий уровень своей власти. Результаты исследования опубликованы в Journal of Social and Personal Relationships, передает medikforum.

Под властью понимается способность оказывать влияние на других и избегать аналогичного в свою сторону. Когда дело касается партнерских отношений, речь идет о возможности принимать совместные важные решения. Согласно исследованию, наиболее важным фактором удовлетворения в отношениях, является не баланс сил, а личный уровень власти, который предполагается партнером.

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Автор: Иван Бойко