Помните, что лучшее средство от ревности и соперничества между вашими детьми - полная чаша любви для каждого из них, советуют специалисты.

Появление новорожденного в семье всегда ответственное и волнующее событие. А особенно, когда пара уже воспитывает старшего ребенка.

По мнению экспертов, первая задача будущих родителей - правильно выбрать момент, когда сказать ребенку, что у него будет братик или сестренка. Большинство психологов рекомендуют делать это после третьего месяца беременности. Во-первых, исчезает угроза выкидыша. Во-вторых, ваш животик уже становится заметным и есть о чем поговорить, пишет nashamama.

По словам экспертов, важно, чтобы ребенок почувствовал и понял:

количество любви родителей к ней не изменится;

родители одинаково рады и первому, и второму ребенку;

мама и папа по-прежнему будут находить время для того, чтобы побыть с ней наедине, чтобы поиграть и пообщаться;

рождение второго ребенка - это нормально.

"Необходимо максимально правильно объяснить ребенку, как на самом деле будут развиваться события: малыш будет беспомощным, он очень часто будет нуждаться в заботе и внимании родителей. Старший ребенок еще не понимает, что для него означает появление младенца в доме. Не стоит говорить, что вы решили родить малыша для того, чтобы ей было с кем играть. Когда реальный, а не воображаемый младенец появится в доме, ваш старший ребенок почувствует сильное разочарование, поскольку настоящие игры с братиком или сестренкой начнутся нескоро", - говорят специалисты.

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Подготовку ребенка к его новой роли лучше начать со знакомства с другими маленькими детьми. Затрагивайте эту тему в разговорах с ним как можно чаще. Хорошей опорой в этих разговорах могут стать примеры знакомых вам семей, где уже есть маленькая сестренка или братик.

Психологи советуют за время беременности дать первенцу почувствовать себя взрослее и ответственнее. Для этого можно придумать и поручать ему несложные бытовые задачи, решив которые он ощутит себя нужным и полезным. Например, прогуляться с мамой в магазин, принести воды, укрыть ее пледом и т. д.

Если вы решили подготовить детскую комнату для нового члена семьи, предложите старшему ребенку принять участие в выборе обоев или цветового оформления комнаты. Возьмите его с собой за покупками для новорожденного, советуйтесь с ней во время шопинга. Таким образом, он не будет чувствовать себя отодвинутым на второй план, а наоборот, почувствует себя незаменимым в принятии таких важных решений.

Вернувшись из больницы, отпразднуйте день рождения малыша, но не забудьте сделать подарок и старшему ребенку.

Помните, что лучшее средство от ревности и соперничества между вашими детьми - полная чаша любви для каждого из них. Используйте каждую возможность, чтобы выразить ребенку свою любовь.

Напомним, ранее эксперты дали несколько советов, как побороть кризис в отношениях после рождения ребенка.

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