Доктор поделился наблюдениями о том, как меняется семейная жизнь после рождения первого ребенка.

Половина семей в Украине не выдерживают испытания первым ребенком, заявляет доктор Евгений Комаровский.

По его словам, это происходит из-за оторванности молодых отцов от процесса принятия решений, связанных с ребенком. Об этом Комаровский сказал в эфире канала "Украина 24".

"Страшные цифры. В нашей стране 50% семей не выдерживают испытания первым ребенком. А если глубже копнуть, то 70% семей просто теряют любовь. Просто ребенок убивает отношения между мужчиной и женщиной. И люди живут вместе годами, потому что "ну, у нас же совместный ребенок". Они не понимают, что такое настоящее счастье и т.д. И это происходит только потому, что вы не знаете, как себя вести, что мужчины полностью оторваны от процесса принятия околодетских решений", - говорит он.

Читайте также"Клянусь, если б знал - уехал бы из страны": Комаровский резко раскритиковал "языковые нормы" в Украине

По словам доктора, после возвращения из роддома женщина "выгоняет мужа из постели, потому что он мешает ей ухаживать за ребенком ночью".

"У нашей женщины есть только две вещи – ребенок орет, потому что замерз или потому что проголодался. Он вместо 800 граммов молока съедает 1,5 литра, у него болит живот, он орет, она что делает – кормит его. Когда отец подходит к ребенку, прибегают три коршуна - мама и две бабы, которые говорят: иди отсюда, мы тут сами разберемся. Они его сами отгоняют. И его это устраивает, потому что мужчине очень тяжело влазить в ситуацию, в которой он ничего не понимает", - утверждает доктор.

Он акцентировал на необходимости того, чтобы ребенок спал в прохладной и чистой комнате, не перегревался и не переедал, ежедневно получал массаж, гимнастику и физические нагрузки.

"Тогда высыпается мама. Как только мама высыпается, у нее есть молоко, либидо и желание что-то делать", - добавил он.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Иван Бойко