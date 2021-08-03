Кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский полагает, что его в любой момент могут убить аптекари, поскольку он снижает их заработки в Украине на десятки миллионов долларов.

Каждое видео о "фуфломицинах" снижает доход аптекарей, рассказал медик в эфире телеканала "Украина 24".

По словам собеседника, слушают его все, однако слышат около 15% и готовы поверить, что он ничего не рекомендует за деньги.

"Я… точно уменьшаю на десятки миллионов долларов заработки аптекарей в этой стране. Они меня потенциально могут грохнуть в любой момент, потому что каждое мое видео о "фуфломицинах" уменьшает их доход…", – добавил медик.

Читайте такжеКомаровский рассказал об опасности жарыКомаровский утверждал, что не просто так участвует в какой-то рекламе.

"…если я даже и участвую в какой-то рекламе, то только в той, где я буду этим пользоваться лично…", – заявил врач.

Ранее Евгений Комаровский не раз называл препараты, которые неэффективны во время лечения тех или иных заболеваний. Именно неэффективные препараты называют "фуфломицинами".

Комаровский родился в Харькове 15 октября 1960 года и учился в Харьковском медицинском институте, пишет Википедия. В 1983-м начал работать в харьковской областной детской инфекционной больнице, был врачом в реанимации.

После этого руководил инфекционным отделением больницы. Позже консультировал пациентов в частной клинике. В 2006 году открыл свою клинику.

Также он является ведущим передачи "Школа доктора Комаровского". У медика есть YouTube-канал под названием "Доктор Комаровский", на него подписаны более 3 млн пользователей.

Вас могут заинтересовать такие новости: