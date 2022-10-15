Случаи пневмонии, переохлаждения и обморожения, вероятно, возрастут, а новые нападения на дома и медицинские учреждения увеличивают риски.

Низкие температуры в Украине этой зимой могут привести к всплеску респираторных заболеваний, переохлаждению и обморожению, и будут усугубляться ракетными ударами России.

Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения, пишет Bloomberg.

По данным правительства Украины, с начала войны было повреждено или разрушено более 800 тысяч домов, и тысячи людей сейчас живут либо в центрах для беженцев, либо в поврежденных домах. Этой зимой им может не хватить защиты от холода.

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"Слишком много людей в Украине живут ненадежно, переезжают с места на место, живут в нестандартных строениях или не имеют доступа к отоплению. Это может привести к обморожению, переохлаждению, пневмонии, инсульту и сердечному приступу", — заявил на брифинге региональный директор ВОЗ по Европе Ханс Клюге.

С начала войны, по данным ВОЗ, было совершено 620 нападений на медицинские учреждения, что ограничило доступ к медицинской помощи для и без того уязвимого населения. Люди, которые остались, особенно в районах боевых действий, скорее всего, старшего поколения и маломобильны.

Атаки на этой неделе затронули электроснабжение в 15 регионах, в том числе 10, где произошло отключение электричества. ВОЗ поставляет электрогенераторы, кислород и другое оборудование в медицинские учреждения, а также работает над улучшением доступа к медицинской помощи, особенно в районах, недавно освобожденных от российской оккупации.

Около каждого третьего человека в оккупированных районах или регионах, где ведутся боевые действия, не имеют доступа к лекарствам, по сравнению с каждым пятым по всей стране, заявил представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

"Ракеты все еще летят, поэтому мы должны быть готовы к следующим волнам перемещения людей", — добавил Хабихт.

Повреждение медучреждений в результате войны

Как сообщал УНИАН, 25 августа заместитель министра здравоохранения Богдан Боруховский сообщал, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения разрушили и повредили 927 объектов здравоохранения.

По его словам, наибольшее количество поврежденных и разрушенных объектов расположены в Киевской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Донецкой областях. Также он отмечал, что уже удалось полностью восстановить 52 поврежденных объекта, еще более 200 – восстановлены частично.

13 октября Боруховский сообщил, что российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения разрушили и повредили 1091 объект здравоохранения. Примерно половина из них, это объекты первичной медицинской помощи и другие - это больницы общего профиля. По его словам, на восстановление заведений понадобится более 40 миллиардов гривень.

5 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в рамках фандрейзинговой платформы United24 уже собрано почти 200 млн долларов благотворительных взносов. Эта платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. На собранные средства уже приобретено около одной тысячи дронов для военных и тысячи единиц медицинского оборудования для медработников.

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