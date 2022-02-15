Сначала Музафер думал, что коронавирус станет для него приговором.

В Турции мужчина установил рекорд самого продолжительного заболевания COVID-19. Сам он этому не очень рад, ведь болел целых 14 месяцев.

Об этом сообщает ТСН.

56-летний Музафер Каясан подцепил болезнь еще в 2020 году. Ситуация выглядела очень опасно, ведь у мужчины были серьезные болезни. На тот момент у него была лейкемия и ослабленный иммунитет. Сначала Музафер думал, что коронавирус станет для него приговором. Мужчина сильно беспокоился, сможет ли он выжить.

К счастью, мужчина не умер. Он болел более 400 дней. Жителю Турции не могли сделать прививку от COVID-19, ведь каждый раз, когда ему делали тест на коронавирус, результат был положительным. Таких тестов ему сделали 78.

Большую часть времени Музафер проводил на изоляции в больнице. С семьей он виделся только через окно. Сейчас он шутит, что коронавирус просто очень им увлекся, а потому и не хотел "отпускать".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве рассказали, как отличить COVID-19 от сезонной аллергии и что между ними общего.

Вас также могут заинтересовать новости: