У коронавируса и других болезней (особенно вирусных) часто схожие симптомы. Из-за пандемии и большого количества больных COVID-19 многие люди не знают, как отличить заболевание.
В Министерстве здравоохранения Украины решили рассказать, чем отличаются COVID-19 и сезонная аллергия. По словам медиков, коронавирус, как и сезонная аллергия, вызывает кашель, насморк и усталость. Впрочем, есть определенные различия, которые помогут отличить аллергию от коронавирусной болезни:
- повышенная температура больше указывает на коронавирусную болезнь, чем на аллергию;
- боль в теле, потеря или искажение запахов и вкусов могут свидетельствовать о наличии COVID-19.
Также при аллергии и при COVID-19 могут быть следующие симптомы:
- головная боль;
- боль в горле:
- чиханье;
- одышка.
Однако зуд глаз и слезотечение являются признаками аллергии.
Специалисты Минздрава отмечают: если вы испытываете симптомы вирусного заболевания – лучше перестраховаться и пройти тест на коронавирусную инфекцию. Ведь помимо общих симптомов с аллергией, COVID-19 похож на грипп и ОРВИ. Подобные симптомы – головная боль, насморк, кашель и повышение температуры тела.
Напомним, ранее УНИАН писал, как отличить COVID - 19 от сезонного гриппа.