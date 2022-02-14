У вируса и аллергической реакции есть несколько принципиально разных симптомов. О них полезно знать, ведь весна уже на пороге.

У коронавируса и других болезней (особенно вирусных) часто схожие симптомы. Из-за пандемии и большого количества больных COVID-19 многие люди не знают, как отличить заболевание.

В Министерстве здравоохранения Украины решили рассказать, чем отличаются COVID-19 и сезонная аллергия. По словам медиков, коронавирус, как и сезонная аллергия, вызывает кашель, насморк и усталость. Впрочем, есть определенные различия, которые помогут отличить аллергию от коронавирусной болезни:

повышенная температура больше указывает на коронавирусную болезнь, чем на аллергию;

боль в теле, потеря или искажение запахов и вкусов могут свидетельствовать о наличии COVID-19.

Также при аллергии и при COVID-19 могут быть следующие симптомы:

головная боль;

боль в горле:

чиханье;

одышка.

Однако зуд глаз и слезотечение являются признаками аллергии.

Специалисты Минздрава отмечают: если вы испытываете симптомы вирусного заболевания – лучше перестраховаться и пройти тест на коронавирусную инфекцию. Ведь помимо общих симптомов с аллергией, COVID-19 похож на грипп и ОРВИ. Подобные симптомы – головная боль, насморк, кашель и повышение температуры тела.

Напомним, ранее УНИАН писал, как отличить COVID - 19 от сезонного гриппа.

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