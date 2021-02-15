Неврологические расстройства признают как одну из основных причин смерти и инвалидности людей в Украине.

В Украине неврологические расстройства, среди которых болезнь Альцгеймера и другие деменции, попали в пятерку основных причин смерти и инвалидности людей. В частности, в 2019 году они унесли жизни 21 644 граждан (3,1% от общего количества летальных случаев).

Об этом свидетельствуют выводы, полученные экспертами международного исследования Глобального бремени болезней. Данные опубликовал Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Facebook.

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Отмечается, что в 2019 году неврологические расстройства вызвали 2,22 миллиона смертей в мире. В европейских странах они заняли третье место после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и вызвали 19,5% от общего количества летальных случаев в 2017 году.

В Украине вышеупомянутый показатель смертности повысился за последние 29 лет на 34% – в 1990-м было зафиксировано 14 214 летальных случаев, что составило 2,2% от общего количества.

Наиболее распространенными формами неврологических расстройств, которые вызывают значительное количество смертей среди населения Украины, являются болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие деменции.

В Минздраве подчеркивают, что уменьшить бремя этих недугов можно, если избегать факторов риска, к которым относятся:

высокий индекс массы тела

курение;

высокий уровень глюкозы

употребление алкоголя.

Отметим, что ранее в Минздраве рассказали, от каких болезней чаще всего умирают граждане Украины.

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Автор: Виктория Гордиенко