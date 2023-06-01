По словам премьера, государство эффективно выполнит свои обязательства по обеспечению украинцев качественными бесплатными вакцинами и своевременной вакцинации.

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию развития иммунопрофилактики до 2030 года и план действий ее реализации, об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Прежде всего это касается детей. Государство эффективно выполнит свои обязательства по обеспечению украинцев качественными бесплатными вакцинами и своевременной вакцинации", - отметил он.

Пандемия COVID-19 - последние новости

Как сообщал УНИАН, в мае Всемирная организация здравоохранения отменила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, которое было введено из-за пандемии COVID-19. В то же время глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что это не означает, что с глобальной угрозой COVID-19 покончено.

Видео дня

В Минздраве ранее заявляли, что рассматривают возможность отмены карантинных ограничений из-за COVID-19 еще до того, как время их действия истечет 30 июня.

В то же время внесение вакцинации от COVID-19 в календарь прививок не планируется ни в Украине, ни на международном уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: