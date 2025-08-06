Недавно в стране прекратил работать последний центр, предоставлявший услуги ПЭТ-КТ исследований.

Летом 2025 года в Украине практически стала недоступной возможность ранней диагностики многих видов рака. Поэтому, теперь больным надо или долго ждать, или же ехать за границу, сообщает BBC Украина.

Указывается, что в Киеве перестал работать последний центр, предоставлявший услуги ПЭТ-КТ исследований. Издание объясняет, что это специфический вид обследований с помощью радиоактивных веществ и компьютерной томографии. Он позволял сравнительно безболезненно выявлять многие виды рака на ранних стадиях.

Позитронно-эмиссионная компьютерная томография (ПЭТ-КТ) - современный метод, который используют в онкологии для ранней диагностики раковых заболеваний с целью оценить распространенность опухолевого процесса во время лечения, а также определить эффективность химио- и лучевой терапии, чтобы можно было корректировать программу лечения.

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Отмечается, что с появлением этого вида исследования в мире, а впоследствии и в Украине, удалось спасти жизни многим людям и улучшить лечение больным. В мире это исследование стало обыденностью, что доступно больным, тогда как в Украине такая услуга была менее распространена.

Издание сообщило, что до полномасштабного российского вторжения в Украине действовали три центра диагностики ПЭТ-КТ - Центр ядерной медицины при городском киевском онкоцентре, в киевской клинике "Феофания" и в частном центре лечения рака "Лисод".

Однако, этого количества крайне мало, поскольку получается, что менее одного аппарата приходится на 10 млн населения. Например, в Европе доступность аппаратов была в среднем один аппарат на миллион населения, а в Польше они есть в каждом воеводстве.

Поэтому, в Украине и раньше были огромные очереди на исследования - записываться заранее нужно было за несколько месяцев, что создавало проблемы с лечением и диагностикой.

Летом этого года центры в Феофании и в городском онкоцентре остановили работу, поскольку, как объяснили изданию, оборудование требует ремонта и надо провести регламентные работы.

В неофициальных разговорах с ВВС Украина представители власти рассказали, что сложности с ремонтом и обслуживанием такого оборудования возникли из-за опасений иностранных специалистов приезжать в Украину из-за войны.

Отмечается, что дистанционный ремонт не так эффективен, в центре ядерной медицины запустить оборудование после остановки быстро не удалось. Собеседники рассказали изданию, что делается все возможное, чтобы запустить оборудование в ближайшее время.

Ситуация с медициной в Украине

Как ранее сообщал УНИАН, исполнительный директор аптек "9-1-1" Юлия Клименюк рассказала, что в Украине почти в 1000 населенных пунктов отсутствуют аптеки, потому что там проживает мало людей и нет соответствующих специалистов. Совместно с Минздравом в такие регионы решили привлекать мобильные аптеки. Однако, пока у них работает четыре мобильные аптеки: две в Харьковской области и по одной в Херсонской и Сумской.

Также мы писали, что с 2026 года в Украине предусмотрена бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека. Делать такую прививку будут девочкам в возрасте 12-13 лет. Государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что вакцинация против ВПЧ-инфекции в странах ЕС является частью обязательной программы по иммунизации.

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