Заключен договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса.

Бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека, начиная с 2026 года, предусмотрена для девушек в возрасте 12-13 лет.

Как отмечается в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины, Медицинские закупки Украины по запросу Минздрава заключили договор на закупку 9-валентной вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ), которая, учитывая изменения в национальном Календаре профилактических прививок, будет проводиться со следующего года.

"Бесплатная вакцинация против ВПЧ-инфекции по однодозной схеме, начиная с 2026 года, предусмотрена для девушек в возрасте 12-13 лет", - говорится в сообщении.

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Игорь Кузин, заместитель министра, главный государственный санитарный врач Украины пояснил, что изменения, которые введены для украинского Календаря с 2026 года, позволят гармонизировать подходы к иммунизации по европейским стандартам и внедрять современные стратегии.

"Вакцинация против ВПЧ-инфекции в странах ЕС является частью обязательной программы по иммунизации, она эффективна и важна для Украины. Такая интервенция призвана уменьшить количество онкологических заболеваний и является стратегическим решением. Предварительно специалисты провели сравнительную оценку медицинских технологий 4-х и 9-ти валентных вакцин и результаты показали, что 9-ти валентная вакцина имеет более высокий показатель экономической эффективности", - отметил он.

По данным ВОЗ, бесплатная однократная прививка против ВПЧ для девушек по национальному календарю осуществляется в 75 странах. В целом вакцинация против ВПЧ включена в национальные программы иммунизации в 149 странах мира.

В Минздраве объяснили, что 9-валентная вакцина против ВПЧ-инфекции формирует защиту от девяти типов вируса: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. В том числе и от двух типов ВПЧ высокоонкогенного риска - 16 и 18, на которые по данным ВОЗ, приходится около 70% рака шейки матки.

Вакцинация рекомендована до начала половой жизни, потому что именно в такой ситуации вакцина имеет самую высокую эффективность, если ее применять до инфицирования.

Так, первые поставки вакцины в Украину, на склад МЗУ ожидаются в конце 2025 года, после чего начнется развозка в регионы Украины. Закупленная вакцина "Гардасил 9" производится американской компанией Merck Sharp & Dohme (MSD). Медицинские закупки Украины заключили с производителем договор управляемого доступа на два года.

Отмечается, что механизм ДКД в МЗУ используют с 2022 года для закупки важных инновационных и дорогостоящих препаратов. Его суть в том, что благодаря прямым переговорам с производителями оригинальных препаратов государство заключает с ними эксклюзивные договоры. Благодаря конфиденциальности, в частности информации о стоимости и количестве лекарственного средства, производители предлагают более низкие от рыночных цены.

Ранее МЗУ заключили договоры ДКД на закупки препаратов от таких тяжелых болезней как СМА, врожденные иммунодефициты, гемофилия, болезни Гоше, Фабри, немелкоклеточного рака легких, ювенильного идиопатического артрита и тому подобное.

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Как сообщалось, ранее Соединенные Штаты Америки одобрили первую в мире инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать только дважды в год. Препарат ленкапавир, разработанный компанией Gilead Sciences, является новым мощным инструментом в борьбе с вирусом иммунодефицита человека.

В то же время остаются вопросы относительно его доступности как в США, так и в остальном мире. Отмечается, что клинические испытания показали его выдающуюся эффективность - 99,9% - он почти полностью исключает новые случаи заражения у людей из групп риска и превосходит по результатам ежедневные профилактические таблетки, которые легко забыть принять.

Также сообщалось, что исследователи впервые доказали пользу микробов в организме младенцев. Оказалось, что некоторые бактерии могут в будущем уберечь их от опасных инфекций.

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