Она считает, что ситуацию можно изменить с помощью ряда шагов.

Средняя продолжительность жизни мужчин в Украине составляет 67 лет, поэтому многие из них не успевают воспользоваться пенсией, на которую в течение жизни платили налоги.

Об этом в эфире "Новини.LIVE" сообщила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец. Женщины живут на 10 лет больше - средняя продолжительность их жизни составляет около 76-77 лет. По ее словам, представители иностранных делегаций, которые начинали говорить об увеличении пенсионного возраста в Украине, не могли поверить в эти цифры.

Врач уверена, что улучшить ситуацию можно и без огромного количества денег. В частности, в стране должна появиться культура потребления соли, которая является главным провокатором гипертонии:

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"Гипертония провоцирует инфаркты и инсульты. Это на первом месте сегодня по смертности".

Богомолец советует уменьшить использование соли в промышленных производствах, контролировать потребление воды и артериальное давление, а также обеспечить правильную диагностику и лечение. "Если это сделать правильно, мы уже в следующем году получим вдвое меньшее количество инфарктов и инсультов", - добавила она.

Пенсионный возраст в Украине

Как известно, в Украине мужчины и женщины выходят на пенсию по возрасту с 60 лет, при условии наличия достаточного страхового стажа.

Минимальное требование для выхода на пенсию в 60 лет - 32 года страхового стажа. Эта планка ежегодно растет и к 2028 году составит 35 лет.

Если человек имеет от 22 до 32 лет стажа, он сможет выйти на пенсию в 63 года. А граждане со стажем от 15 до 22 лет имеют право на пенсию только по достижении 65-летнего возраста.

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