Медицинские учреждения не будут проводить плановые госпитализации и операции.

Несмотря на обеспеченность генераторами, во время блэкаута украинские больницы не будут работать как обычно. В случае длительного отсутствия электроэнергии в Украине медицинские учреждения откажутся от проведения плановых госпитализаций и операций.

Как заявила заместитель министра здравоохранения Украины Мария Карчевич в эфире телемарафона, врачи будут проводить только ургентные операции.

"Если будет длительное отключение света, то плановые госпитализации, плановые операции будут приостановлены для того, чтобы не перегружать заведения. Будут приниматься только ургентные операции", – объяснила она.

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По словам представительницы Минздрава, в Украине планируют создать два уровня медицинских учреждений с генераторами на случай блэкаута. К первому уровню отнесут заведения, которые могут работать при отсутствии электроснабжения.

Ко второму уровню отнесут больницы, которые продолжат работу, если не будет как света, так и централизованного отопления и водоснабжения. Отмечается, что эти медицинские учреждения обеспечат спутниковыми системами Starlink для связи и коммуникации в подобных ситуациях.

Ситуация с электроэнергией в Украине

Из-за ракетных атак на объекты энергетической инфраструктуры Украины во многих регионах возникли проблемы с электроснабжением. В случае повторных ударов РФ по Украине может случиться блэкаут.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что отечественные производители электроэнергии обеспечивают 83% потребления, а восстановление энергосистемы продолжается, что позволяет сокращать время отключений.

В то же время городской голова Киева Виталий Кличко считает, что необходимо быть готовыми к различным вариантам, в частности в случае чрезвычайной ситуации в столице. Мэр отметил, что движение поездов метрополитена при отсутствии энергоснабжения будет приостановлено, а 45 подземных станций метро будут работать как пункты временного пребывания людей и как укрытие во время тревоги.

Исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко отметил, что в случае блэкаута людей продолжат обеспечивать газом. Добывающие компании не прекратят свою работу.

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