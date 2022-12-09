Отмечается, что в каждом регионе сформированы оперативные штабы и определены ответственные лица, которые координируют доставку топлива до учреждений здравоохранения и созданию его необходимых запасов на период длительных отключений электроэнергии.

В украинских больницах сформированы 5-суточные запасы горючего для работы автономных дизель-генераторов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

"Еще в начале сентября... было принято решение обеспечить в больницах как минимум 5-дневный запас топлива для альтернативных источников энергоснабжения. В настоящее время этот запас сформирован, и мы продолжаем наращивать мощности для того, чтобы еще больше расширить возможности больниц по работе в автономном режиме" , - сказал глава Минздрава.

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По словам Ляшко, в каждом регионе сформированы оперативные штабы и от департаментов здравоохранения облгосадминистраций определены ответственные лица, которые координируют доставку топлива до учреждений здравоохранения и созданию его необходимых запасов на период длительных отключений электроэнергии.

"Поскольку электроэнергия отключается в разных регионах по-разному, это позволяет нам осуществлять переброску горючего, чтобы обеспечить наиболее критическую потребность в нем, то есть доставлять топливо туда, где оно необходимо именно сейчас", - пояснил министр.

Ляшко отметил, что в периоды отключения электроэнергии аптеки в учреждениях здравоохранения продолжают работу, поскольку они подключаются к дизель-генераторам медучреждений.

"Мы готовы к потенциальным отключениям электроэнергии, чтобы пройти этот период без кризисных ситуаций", - добавил Ляшко.

Как работают больницы в условиях отключения света в Украине

Из-за угрозы блэкаута, больницы уже подготовились к вероятным отключениям энерго-, водо- и теплоснабжения. Во время массированного ракетного обстрела, врачи провели несколько десятков операций в разных областях Украины под светом фонариков.

При этом 4 декабря Минздрав рекомендовал временно остановить плановые госпитализации в больницы по всей Украине из-за возможных аварийных отключениях электро-, тепло- и водоснабжения. Позже такая же рекомендация появилась и в отношении плановых операций.

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