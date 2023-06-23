Поскольку ни один энергоблок на станции не производит электричество, то в случае аварии радиоактивный йод образовываться не будет, отметили в Государственном научно-техническом центре по ядерной и радиационной безопасности.

Ни один сценарий с возможным выбросом радиации на Запорожской АЭС не требует проведения йодной профилактики. Такая профилактика может быть вредной для здоровья.

Об этом сообщает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности в Facebook. "На сегодня нет причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы. Безосновательное употребление таблеток "Калия Йодида" угрожает вашему здоровью. Проглатывание настойки йода, "Бетадина" или раствора Люголя могут вызвать серьезные ожоги слизистой и отравления", - говорится в сообщении.

Ученые подчеркнули, что ни один сценарий событий на ЗАЭС не требует проведения йодной профилактики. Пресс-служба объяснила, что йодная профилактика - это насыщение щитовидной железы стабильным йодом для предотвращения поглощения ею радиоактивных изотопов йода и предупреждения ее облучения.

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Радиоактивный йод образуется только при условии работы энергоблока на мощности. То есть, тогда, когда энергоблок АЭС генерирует электроэнергию. Последний энергоблок Запорожской АЭС, который действовал, был переведен в состояние остановки в сентябре 2022 года. А это значит, что энергоблоки ЗАЭС находятся в остановке не менее девяти месяцев и не генерируют электроэнергию в течение этого времени.

Самый длинный период полураспада, когда количество радиоактивного вещества уменьшается в два раза, из изотопов йода имеет йод I-131, который составляет около восьми суток. Остальные изотопы радиоактивного йода имеют еще более короткий период полураспада.

В Центре радиационной безопасности сообщают, что это в свою очередь означает, что с момента остановки энергоблоков ЗАЭС прошло не менее 34 периодов полураспада данного изотопа йода. То есть, его активность в последнем остановленном реакторе на ЗАЭС уменьшилась в миллиарды раз по сравнению с сентябрем 2022 года

"Таким образом, йодопрофилактика имеет смысл тогда и только тогда, когда существует реальная угроза попадания радиоактивного йода в организм. А его на ЗАЭС нет. Следовательно, при гипотетической аварии или теракте на ЗАЭС выброс радиоактивных веществ не будет содержать изотопов йода. Именно поэтому йодопрофилактика не нужна", - говорится в сообщении.

Использовать йодид калия при таких условиях не только бесполезно, но и вредно.

Отмечается, что решение о приеме йода принимается местными органами исполнительной власти на основе прогноза радиационной ситуации и на основании предоставленной местным органам исполнительной власти информации от представителей организации, эксплуатирующей АЭС, а также МОЗ Украины и ГСЧС.

Ситуация на Запорожской АЭС - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, 22 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной электростанции.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что захватчики дополнительно заминировали ЗАЭС, в том числе охладитель.

И.о. председателя Госатомрегулирования Олег Кориков заявил, что в случае ядерной аварии на ЗАЭС высвободится такое количество радиоактивных элементов, что они точно заденут и другие страны Европы.

По его словам, воздействие радиации не знает границ. В зависимости от метеорологических условий и от того, на какую конкретно систему будет соответствующее воздействие, последствия могут быть очень-очень опасными.

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