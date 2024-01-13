Эта закуска универсальна тем, что ее можно готовить как в сладком виде так и в соленом.

Помимо сбалансированного питания и регулярных физических упражнений, разумные перекусы - один из лучших способов достижения целей по снижению веса.

Диетолог Дестини Муди рассказала о лучшей закуске для похудения, пишет Eatthis. Не секрет, что чем старше человек становится, тем сложнее сжигать калории. Однако перекусы могут стать инструментом в арсенале по борьбе с лишним весом. Исследования показывают, что закуски с высоким содержанием белка могут помочь дольше сохранять чувство сытости, уменьшая переедание и сдерживая тягу к еде.

По словам Муди лучшей закуской является жареный нут. Жареный нут, наполнен растительным белком и клетчаткой, представляет собой хрустящую и универсальную закуску, которую вы можете сделать как сладкой так и соленой.

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"Я выбираю жареный нут в качестве лучшей закуски для похудения", - заявила Муди. Она отметила, что нут имеет мягкий вкус, что делает его универсальной закуской. "Если вы сладкоежка, вы можете приправить его корицей и подсластителем перед жаркой или использовать приправу карри для более пикантной закуски", - посоветовала она.

Во-первых в нуте много белка, который играет решающую роль в поддержании мышечной массы и повышении чувства сытости.

Во-вторых он богат питательными веществами. Эти питательные вещества необходимы для оптимальных функций организма, поддерживая все: от развития мышц и здоровья костей до энергетического обмена.

В-третьих - нут является отличным источником клетчатки, которая играет важнейшую роль в пищеварении и предотвращении переедания, вызывая чувство сытости.

"И белок, и клетчатка замедляют скорость пищеварения, а это означает, что вы можете чувствовать себя сытым до следующего приема пищи, что делает нут идеальным перекусом для похудения между низкокалорийными приемами пищи", - объяснила специалист.

Как приготовить эту закуску для похудения:

Начните с разогрева духовки до 200°C. Промойте, а затем просушите нут. Смешайте его в миске со столовой ложкой оливкового масла, щепоткой соли и любимыми специями.

Разложите нут на противне в один слой, обеспечив равномерную прожарку. Выпекайте 20–30 минут, время от времени встряхивая форму для равномерной хрустящей корочки. Следите, чтобы нут не сгорел. Когда он станет золотистым и хрустящим, достаньте и дайте остыть.

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Диетологи в один голос советуют тем, кто хочет похудеть, садиться на средиземноморскую диету. Они отмечают, что эта диета не только способствует потере веса, а и облегчает контроль над ним. Все происходит за счет того, что эта диета содержит такие полезные продукты, как: рыба, оливковое масло, орехи, овощи и фрукты.

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