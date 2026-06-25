Как заедать стресс правильно: существуют продукты, которые 'лечат' расшатанные нервы

Эти продукты богаты магнием, который помогает организму успокоится.

Пища, которую вы едите перед сном, может влиять на реакцию вашего организма на стресс. Продукты, богатые магнием, клетчаткой, омега-3 жирными кислотами и другими полезными питательными веществами, могут способствовать расслаблению и лучшему управлению стрессом, пишет Very Well Health.

В частности, за счет полезных веществ, содержащихся в нем, помогает справится со стрессом авокадо. В первую очередь играет роль магний, которым богат авокадо. Стресс может привести к истощению запасов магния, что может нарушить сон и усилить тревожность. А магний помогает расслабить мышцы и нервы.

Клетчатка, которой также много в авокадо, помогает дольше чувствовать сытость. Это снижает вероятность переедания или заедания стресса. Авокадо также содержит другие полезные питательные вещества: калий, полезные жиры, витамин С, витамин В6.

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В целом овощи, которые являются основным источником клетчатки, могут снизить риск стресса, тревоги и депрессии. Это доказано проведенными исследованиями.

Темно-зеленая листовая зелень особенно богата фолиевой кислотой, которая помогает организму вырабатывать гормон хорошего настроения - дофамин.

Употребление в пищу разноцветных овощей обеспечивает поступление целого ряда витаминов, включая витамины А и С. Они могут положительно влиять на настроение, говорят ученые.

Как и овощи, содержат клетчатку многие фрукты. Также они содержат витамины и минералы, которые могут помочь в борьбе со стрессом. Например, витамин С помогает регулировать уровень кортизола , известного как гормон стресса. К фруктам, содержащим витамин С, относятся ягоды и цитрусовые. Бананы также являются хорошим вариантом, чтобы справится со стрессом. Они являются источником полезных питательных веществ: сложных углеводов, калия и магния.

Клетчатку, магний и витамины группы В содержат также бобовые и чечевица. Нут и чечевица содержат магний, а нут также содержит L-триптофан, который помогает организму вырабатывать серотонин (гормон, участвующий в регуляции стресса и настроения). Бобовые являются источниками витаминов группы В, которые могут оказывать успокаивающее действие, говорят исследователи.

Аминокислоты помогают вырабатывать гормоны и нейромедиаторы, участвующие в реакции организма на стресс. Чтобы насытить организм аминокислотами нужен нежирный белок. К тому же недостаток белка может негативно сказаться на настроении и работе мозга. Поэтому при приеме пищи нужно не забывать о рыбе, курице, индейке и яйцах. Яйца, к тому же, содержат витамин D. Низкий уровень витамина D связан со стрессом, тревожностью и депрессией.

Специя, которая снижает стресс

Напомним, что куркума является хорошим способом справится со стрессом. Это обеспечивает соединение под названием куркумин - природное средство для облегчения воспаления. Врачи считают, что куркумин обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, он может помочь облегчить симптомы тревоги и депрессии и улучшить психическое здоровье.

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