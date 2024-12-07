Ученые обнаружили, что употребление воды перед едой может способствовать потере веса, а также оказать другое позитивное влияние на организм.

Увеличение потребления воды может привести к таким преимуществам для здоровья, как потеря веса, профилактика мигрени и улучшение контроля диабета.

Такие результаты показало новое исследование. Ученые обнаружили, что употребление воды перед едой может способствовать потере веса, в то время как увеличение потребления воды также может помочь снизить случаи образования камней в почках и инфекции мочевыводящих путей, пишет Livenowfox.

Исследователи из Калифорнийского университета проанализировали 18 клинических испытаний и выяснили, что большинство результатов говорят о потере веса и преимуществах, связанных с профилактикой мигрени, инфекциями мочевыводящих путей и контролем диабета.

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Потребление воды и потеря веса

Потребление дополнительной воды было связано с большей потерей веса, в диапазоне от 44% до 100% больше. Три исследования зафиксировали большую потерю веса у взрослых участников, которые выпивали 500 мл воды перед едой. Это говорит о том, что прием воды перед едой может способствовать похудению за счет наполнения желудка, что приводит к более раннему насыщению или за счет замены высококалорийных напитков.

Прием воды и другие преимущества для здоровья

Прием воды также привел к снижению на 15 случаев нефролитиаза (или случаев образования камней в почках) на 100 участников в течение 5 лет.

Увеличение потребления воды для достижения суточного диуреза 2000 мл или более после идиопатического кальциевого камня было связано со значительным уменьшением случаев образования камней более чем на половину. Это вмешательство также было связано с увеличением времени до рецидива, что говорит о том, что увеличение потребления воды у здоровых людей снижает риск образования камней.

Прием воды и профилактика мигрени и контроль диабета

Отдельные исследования также предполагают преимущества, связанные с профилактикой мигрени, инфекциями мочевыводящих путей и контролем диабета.

Питье воды перед едой в объеме 1000 мл было значительно связано с улучшением уровня глюкозы в крови натощак у пациентов с диабетом. Между тем, взрослые с первичными рецидивирующими головными болями также сообщили об улучшении качества жизни после трех месяцев повышенного потребления воды.

"Мы знаем, что обезвоживание вредно, особенно тем, у кого в анамнезе есть камни в почках или инфекции мочевыводящих путей. С другой стороны, тот, кто время от времени страдает от частого мочеиспускания, может выиграть, если будет пить меньше. Не существует универсального подхода к потреблению воды", - объяснил Бенджамин Брейер, ученый и соавтор исследования.

Сколько воды пить в день

Вода является основным компонентом человеческого тела и считается важным питательным веществом, которое не может быть достаточно выработано метаболизмом.

По данным Национального института здравоохранения, эксперты обычно рекомендуют выпивать около 9 чашек воды в день для женщин и 13 чашек для мужчин.

Но, по данным Harvard Health, для здоровых людей рекомендуется 4-6 чашек, но это количество отличается в зависимости от того, сколько воды они потребляют из других напитков и продуктов питания.

Кроме того, определенные состояния здоровья, лекарства, уровень активности и температура окружающей среды могут влиять на общее суточное потребление воды.

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