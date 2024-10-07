Не только красивые бархатцы - лечебные свойства у этих цветов удивительные.

Люди издавна использовали бархатцы не только для борьбы с вредителями на огороде и облагораживания клумбы, но и для улучшения самочувствия. УНИАН выяснил, почему нужно пить настой из бархатцев, для кого он будет полезен.

Чем помогут бархатцы - польза и вред для здоровья

Врач нетрадиционной медицины, фитотерапевт (травник), гирудотерапевт, рефлексотерапевт и физиотерапевт Ольга Опанасюк рассказала, какую пользу несут бархатцы - польза от них действительно впечатляющая.

Чай из бархатцев обладает успокаивающим и даже немного антидепрессивным действием. Если его пить регулярно, то можно избавиться от стресса. Также чай обладает другими свойствами:

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противовирусные;

антибактериальные;

противогрибковые;

антигельминтные;

иммуномодулирующие.

Его актуально пить для профилактики простудных заболеваний, гриппа, коронавируса и др.

Кому нужно пить чай из бархатцев

По словам фитотерапевта, чай из бархатцев можно применять при воспалительных процессах, например, верхних дыхательных путей, в частности, гайморите, хроническом рините, бронхите, различных простудных заболеваниях, проблемах с мочевыводящей системой (при наличии цистита, пиелонефрита, простатита).

Чай также обладает хорошим желчегонным действием и гепатопротекторным(защищает клетки печени, восстанавливает их). Напиток можно использовать для лечения воспаления желчного пузыря (холецистит) и желчевыводящих протоков (холангит).

Его можно принимать для профилактики появления гельминтов, а также для борьбы с паразитами (острицами, аскаридами). Еще такой чай обладает слабительным действием, а это очень важно при лечении от гельминтов, поскольку их остатки надо вывести из организма. Если этого не сделать, - может быть интоксикация.

Кроме того, Опанасюк добавляет:

В составе бархатцев очень много антиоксидантов, лютеина. Лютеин полезен для обмена веществ, а также для защиты и восстановления сетчатки глаза. Чай из бархатцев полезно пить для сохранения хорошего зрения и даже для лечения катаракты. С лечебной целью такой напиток можно пить, например, два или три месяца.

Благодаря такому напитку может снизиться уровень сахара в крови, поэтому его полезно потреблять для профилактики диабета второго типа.

Когда нельзя пить чай из бархатцев - противопоказания

По словам эксперта, могут быть аллергические реакции. Также в числе тех, кому нельзя пить чай из бархатцев, есть люди с калькулезным холециститом, если уже есть камни в желчном пузыре. Чай из бархатцев обладает желчегонным действием, в результате которого камешек может закупорить общий желчный проток, и тогда может понадобиться оперативное вмешательство.

Опанасюк уверена, что вообще противопоказаний почти нет, однако такой чай не стоит пить, когда у людей сильно острые стадии панкреатита или холецистита, при которых нужны капельницы и стационарное лечение в хирургическом отделении.

Как приготовить чай из бархатцев

Фитотерапевт посоветовала рецепт и рассказала, как приготовить настой из бархатцев, чтобы получить лечебный эффект. Она считает, что лучше всего чай из бархатцев заваривать на водяной бане. На одну чашку нужно брать одно соцветие бархатцев. Одному человеку можно потреблять три чашки такого чая в сутки, то есть можно сразу готовить такую дозу напитка.

Три соцветия перед завариванием следует разобрать на отдельные лепестки. Их нужно положить в керамический чайник и залить холодной водой.

Чтобы достичь ощутимого желчегонного действия, - три цветка надо залить стаканом холодной воды. Если такой эффект вам не нужен - тогда можно использовать два стакана жидкости.

После этого сосуд с лепестками нужно поставить на водяную баню - например, на большой кипящий чайник без крышки. Чайник с бархатцами должен побыть на водяной бане 20-30 минут. После этого лепестки должны настояться в воде час. Затем напиток нужно процедить. Это идеальный вариант заваривания травы.

Если вы не можете сделать водяную баню, - бархатцы можно положить в эмалированную кастрюлю, залить холодной водой, на очень маленьком огне довести до кипения, а затем настоять и процедить. От чая также будет нормальный эффект, если лепестки просто залить кипятком и настоять, или запарить в термосе.

Чтобы добиться желчегонного действия или иного лечебного эффекта, напиток надо разделить на три приема и пить за полчаса до еды.

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