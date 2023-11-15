Каждый третий человек, которому сейчас 25 лет или больше, в течение своей жизни перенесет инсульт.

С начала полномасштабного вторжения в Украине участились случаи инсультов у молодых людей, также возросло и количество инсультов среди всех украинцев. Об этом в эфире телемарафона сообщил врач-невролог, национальный эксперт Всемирной организации здравоохранения по инсульту Юрий Фломин.

По его словам, согласно оценкам ученых, каждый третий человек, которому сейчас 25 лет или больше, в течение своей жизни будет иметь инсульт.

"Стрессы влияют на риск возникновения инсультов... но гораздо хуже и тяжелее следствие того, что человек из-за стресса забывает о том, что ему грозит инфаркт, инсульт и другие проблемы. То есть она забывает посетить врача, забывает, что надо измерить давление и поддерживать его в нормальных пределах, забывает принимать лечение и тому подобное...", - сказал врач.

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Фломин заметил, что основная причина инсультов - это повышенное давление. Эксперт также подчеркнул, что большинство людей о том, что они находятся в группе риска, не знают или игнорируют это.

В частности, среди 12-13 млн украинцев с повышенным давлением лишь около 15% принимают надлежащее лечение и поддерживают нормальный уровень давления.

Что играет решающую роль в управлении артериальным давлением

Ранее медики рассказали, сокращение потребления какого продукта поможет снизить кровяное давление даже у людей, принимающих лекарства от гипертонии. Речь идет об обычной соли.

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