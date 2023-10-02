Киста занимала две трети объема легких и представляла смертельную угрозу для семимесячной девочки.

Во Львове хирурги спасли жизнь семимесячной девочки Николь из Тернопольской области, у которой киста занимала две трети объема легких.

Как сообщает Первое медицинское объединение Львова, ребенок родился с кистой легких, но родители об этом не знали.

По данным врачей, в течение семи месяцев жизни ребенка киста постепенно надувалась, увеличивалась и мешала развитию легких. Затем образование начало сжимать и смещать внутренние органы грудной полости: сердце, левое легкое и трахею.

Видео дня

Родители заметили, что у ребенка появилась одышка, а вдохи стали короткими. Ее отвезли на осмотр к местному врачу в селе в Тернопольской области, а потом – в районную и тернопольскую городскую больницу, где врачи обнаружили гигантскую кисту и срочно отправили во Львов.

Николь привезли во львовскую больницу в критическом состоянии. Киста занимала две трети объема легочной ткани.

"Она могла разорваться в любой момент и убить ребенка. Показатели кислорода и артериального давления были критически низкими, поэтому девочку сразу забрали в операционную. Киста на тот момент уже занимала всю правую и частично левую половину легких", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция стала вызовом для анестезиологов и хирургов. В норме трахея должна быть размещена посреди грудной клетки, а у младенца этот орган был полностью смещен влево. Поэтому, чтобы ввести девочку в наркоз, анестезиологам пришлось проявить незаурядное мастерство.

Хирурги опасались, что ребенку вместе с кистой придется удалить все легкое.

"Однако худшие прогнозы не оправдались. Врачи удалили лишь среднюю долю - это около 30% от левой половины парного органа. Сложное хирургическое вмешательство прошло успешно", - рассказали в медобъединении.

После удаления кисты смещенные органы грудной клетки вернулись на место, девочка быстро восстановилась. Она уже вернулась домой и будет расти здоровой.

Уникальная операция на головном мозге 16-летней девушки

В Киеве в "Охматдете" провели уникальную операцию по удалению опухоли из мозга, во время которой 16-летняя пациентка находилась в сознании.

Опухоль была находилась между центрами понимания языка и речи. Удалить ее, не задев центры и проводящие пути, можно было только если девушка не будет спать во время операции, а будет разговаривать и задействовать центры речи, чтобы нейрохирурги могли их сохранить.

Поэтому специалисты приняли решение провести операцию с уникальной awake-анестезией, во время которой пациентка будет в сознании. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Уже через два часа в реанимации девушка самостоятельно встала на ноги, смогла пить и есть.

Вас также могут заинтересовать новости: