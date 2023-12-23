За месяц количество новых случаев возросло в 1,5 раза, в то же время количество новых смертей уменьшилось на 8%.

За период с 20 ноября по 17 декабря 2023 года количество новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 52% по сравнению с предыдущим месяцем, когда было зарегистрировано более 850 000 новых случаев. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.

При этом отмечается, что количество новых смертей уменьшилось на 8% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом, при этом было зарегистрировано более 3000 новых летальных случаев.

"По состоянию на 17 декабря 2023 года в мире зарегистрировано более 772 миллиона подтвержденных случаев и почти семь миллионов смертей", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что подтип коронавируса "Омикрон" был выделен в отдельный вариант, представляющий интерес, отдельно от его материнского подтипа, из-за его быстрого распространения в последние недели. В то же время всему миру вариант EG.5 "Эрида" остается наиболее распространенным вариантом.

COVID-19 в Украине

Сейчас в Украине зафиксирован пик заболеваемости гриппом и коронавирусом. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, с начала эпидемического подъема заболело уже 1,3 млн украинцев.

Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от коронавируса и ОРВИ уже умерли 343 человека, среди которых - два ребенка. В среднем же в Украине сейчас с такими диагнозами госпитализируют 4 тыс. человек в неделю.

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