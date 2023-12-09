С начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека.

В Украине зафиксирован пик заболеваемости гриппом и коронавирусом. Об этом в эфрире телемарафона сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин. По его словам, с начала эпидемического подъема заболело уже 1,3 миллиона украинцев.

"Это больше, чем в прошлом году, по меньшей мере на 40 процентов. Вместе с тем, если посмотреть по интенсивности эпидемического процесса, то он не намного больше, чем в прошлом году, - лишь на 8 процентов", - отметил Кузин.

По его словам, в нынешней ситуации с заболеваемостью COVID есть определенные особенности, которые заключаются в том, что сейчас в Украине одновременно курсируют как коронавирус, так и вирус гриппа и другие респираторные вирусы.

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"Мы будем наблюдать постепенно такую картину перехода от одних вирусов к другим. И пока что по состоянию на сегодня мы фиксируем то, что в подавляющем большинстве у нас регистрируются случаи коронавирусной инфекции, их больше. И их количество будет достигать пика в середине декабря с постепенным затуханием в течение января следующего года. Начиная с января уже начнет циркулировать вирусный грипп и SARS-CoV-2", - прогнозирует главный санврач.

Он уточнил, что с начала эпидемиологического сезона в Украине от COVID и других инфекционных заболеваний уже умерли 343 человека, среди которых - два ребенка. В среднем же в Украине сейчас с такими диагнозами госпитализируют 4 тысячи человек за неделю.

"Это немного. И возможностей системы здравоохранения хватает для оказания медицинской помощи", - сказал Кузин.

Вместе с тем врач отметил, что "самогоспитализируются сейчас тяжелые случаи". При этом у людей, имеющих сопутствующие неинфекционные заболевания, - такие, как онкология, избыточный вес или проблемы сердечно-сосудистой системы - как грипп, так и коронавирусная инфекция протекают в тяжелой форме, и у них больший риск умереть".

"В подавляющем большинстве летальные случаи регистрируются среди тех пациентов, которые не вакцинировались и не имели ни одного эпизода прививок. Поэтому это еще раз подчеркивает важность проведения вакцинации как основного средства профилактики тяжелого течения", - подчеркнул Кузин.

COVID в Украине - последние новости

В Украине растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и COVID-19. Почти 1,3 млн случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19 зарегистрировано в Украине с начала октября. Это больше чем прошлогодние показатели, отмечают в Министерстве здравоохранения. Однако вводить общенациональный карантин, говорят, не планируют. Ввести ограничения могут только в отдельных регионах.

Также УНИАН сообщал, что в Украине циркулируют 17 подтипов Омикрона. В Украину уже доставлена омикронспецифическая вакцина.

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