Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя является неэффективным и нанесет только вред, подчеркнули в Минздраве.

Министерство здравоохранения Украины напомнило основные правила йодной профилактики в случае радиационной аварии. Во время такой аварии важно защитить свой организм.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

"В случае аварии на ядерных установках атомной станции может произойти выброс радиоизотопов йода, цезия, стронция и других радионуклидов. В результате выброса может образоваться радиационное облако, которое по своей протяженности может загрязнять почву, поверхности, пищу и воду. Кроме того, осадки из облака могут оседать на коже и одежде человека. Так возникает внешнее облучение, а при потреблении загрязненных пищевых продуктов – внутреннее. Значительная часть выбросов содержит радиоактивный йод, или так называемые радиоактивные изотопы йода ("плохой йод"). Если не принять меры защиты, то в таком случае радиоактивный йод очень легко и быстро поглощается щитовидной железой (особенно у детей) и может привести к ее заболеваниям", - сообщили в Министерстве.

Также украинцам напомнили, что значительный риск для здоровья имеет внутреннее облучение, во время чего радиоизотопы попадают в организм человека, когда он вдыхает воздух или потребляет загрязненные продукты.

Для того, чтобы уменьшить негативное влияние радиоактивного йода на щитовидную железу, используется калий йодид. Такую меру называют йодной профилактикой. Препарат вызывает блокирование щитовидной железы, что препятствует накоплению в ней радиоизотопов йода.

Когда следует употреблять йодид калия?

Принимать профилактическую дозу йодида калия нужно только после официального оповещения об угрозе выброса радиации. Такое оповещение проводят местные органы исполнительной власти всеми доступными средствами массовой информации.

"Оптимальный эффект йодной профилактики достигается при заблаговременном приеме препарата за 6 и менее часов до поступления радиоактивного облака. Прием препарата остается эффективным одновременно с появлением "облака" и через 6 часов после. Не рекомендуем прием препарата через 24 часов после поступления облака", - сообщили в Минздраве.

Где можно взять йодид калия?

Украинцам напомнили, что государство закупило необходимое количество этого препарата. В случае аварии в каждом регионе оперативно определят пункты выдачи калия йодида. Если же авария уже произошла, то людям не стоит покидать место укрытия до официальных сообщений местных властей и ждать официальных уведомлений.

В каких дозах принимать йодид калия?

Детям до 1 месяца (младенцам и малышам, находящимся на грудном вскармливании) – нужно давать 16 мг,

детям от 1 месяца до 3 лет - 32 мг,

детям от 3 до 12 лет – 62,5 мг,

подросткам от 13 до 18 лет, взрослым до 40 лет, беременным и кормящим грудью матерям – 125 мг,

людям старше 40 лет калий йод не назначают.

Что будет после приема йодида калия, какие могут быть последствия?

Этот препарат временно блокирует функции щитовидной железы. Однако однократное введение йодсодержащих препаратов практически не сказывается на состоянии здоровья детей и взрослых.

"Но если принимать такие препараты в течение длительного времени и в неправильной дозировке, повышается риск снижения функции щитовидной железы. Следовательно, принимать йодсодержащие препараты для профилактики не стоит. Использование спиртового раствора йода или раствора Люголя является неэффективным и нанесет только вред!",- добавили в Минздраве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Минздраве рассказали о основные правила поведения во время радиационной аварии.

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