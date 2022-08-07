Учитывая то, что страна-террорист не соблюдает никаких законов и правил ведения войны, каждый украинец должен знать базовые правила поведения в случае чрезвычайной ситуации любого характера.

На фоне того, что РФ продолжает совершать военные преступления и обстреливать Запорожскую АЭС, в Министерстве здравоохранения напомнили основные правила поведения во время радиационной аварии.

Об алгоритме действий на случай такой чрезвычайной ситуации рассказали на сайте МОЗ.

"В первую очередь отметим, что ядерно-стратегические объекты строятся таким образом, чтобы выдерживать значительные физические повреждения. Кроме того, на уровне каждого региона постоянно осуществляется мониторинг радиационного фона на предмет соблюдения всех показателей в норме. Выполняют эту работу областные центры контроля и профилактики Минздрава. По состоянию на 6 августа никаких отклонений от естественного фона не зафиксировано", - отметили в Министерстве.

Однако украинцам не помешает знать, что делать в случае, если в той или иной местности произошла радиационная авария. Во время такой чрезвычайной ситуации важно придерживаться главного правила - нужно оставаться в помещении или срочно в него зайти, если вы находитесь на улице.

Что делать во время радиационной аварии: алгоритм действий

Пребывайте в укрытии. Радиоактивный материал оседает на внешней стороне зданий, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Важно держать рядом и домашних животных, не выпускайте их на улицу. Для укрытия лучше выбирать комнату без окон и наружных дверей. Также нужно плотно закрывать все окна и двери, выключать системы вентиляции, кондиционеры или обогреватели.

Следите за официальными источниками информации Пользуйтесь сообщениями от спасателей (ГСЧС), полиции, местной власти. Включите телевидение, радио, следите за официальными каналами местных властей. К примеру, подпишитесь на такие каналы в Telegram или Facebook. Если местные власти и чрезвычайники дают указания - выполняйте их обязательно.

Обеззаразьте себя. При радиационной аварии нужно снять верхний слой одежды, это поможет избавиться от до 90% радиоактивного материала. Снимать одежду нужно осторожно, чтобы не растрясти радиоактивную пыль. Затем ее нужно поместить в пластиковый пакет или герметичный контейнер.

Помойтесь. По возможности нужно принять душ с мылом и вымыть с шампунем голову. Кондиционеры для волос использовать нельзя, ведь они могут закрепить радиоактивный материал. Также нужно избегать трения и царапания кожи, ведь через открытые раны радиация может попасть в организм. Если помыться полностью не удается, нужно вымыть с мылом под проточной водой руки, лицо и все открытые участки тела. Если нет доступа к воде, руки и тело можно протереть влажными салфетками. Важно тщательно протирать даже веки, ресницы и уши.

Наденьте чистую одежду. По возможности все это нужно делать в перчатках и маске или респираторе.

"Пока спасатели или власти не сообщили о безопасности водопроводной воды, до тех пор только вода в бутылках будет оставаться не загрязненной. Упаковка защищает жидкость внутри от радиоактивных веществ. Кипячение водопроводной воды не избавляет от радиоактивных веществ, поэтому нужно иметь запас воды в бутылках или других герметичных контейнерах. Напитки в холодильнике тоже безопасны для употребления. Вода в других емкостях в вашем доме, таких как унитаз или водонагреватель, не будет содержать радиоактивных веществ. Водопроводную или колодезную воду можно использовать для мытья тела, а также упаковок с пищей и водой", - добавили в Минздраве.

Так же как и вода, пищевые продукты могут впитывать в себя радиацию. Поэтому употреблять можно только ту пищу, которая хранилась в герметичных контейнерах. Также безопасной будет еда, которая находилась в холодильнике и морозильной камере.

Кроме этого в Минздраве напомнили, что йодид калия нужно употреблять только тогда, если такое указание дали органы власти или ГСЧС. Употреблять это вещество "для профилактики" нельзя, это может навредить здоровью.

"Он (йодид калия - УНИАН) не защищает людей от радиации, а защищает только щитовидную железу от воздействия радиоактивного йода. То есть защитить себя возможно лишь при условии соблюдения трех основных правил – находиться в укрытии, следить за официальной информацией и выполнять указания органов власти", - подытожили в Минздраве.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия использует АЭС, чтобы сыграть на страха Запада перед ядерной катастрофой.

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