Врач объяснила, что надо проверять, чтобы следить за своим здоровьем.

Существует определенный перечень, какие анализы нужно сдавать, чтобы иметь представление о состоянии своего здоровья. Такое понятие как "полный чекап организма" стало очень популярным в последнее время, но далеко не всегда трата денег имеет смысл. Врач-диетолог в клинике диетологии Самойленко, эндокринолог, терапевт, ассистент кафедры внутренней медицины КНУ имени Тараса Шевченко Мария Сайфуллина в комментарии УНИАН объяснила, какой полный список анализов нужно сдать для проверки здоровья на самом деле, чтобы держать "руку на пульсе".

Какие анализы нужно сдать, чтобы проверить здоровье - нужен ли полный чекап

По словам специалиста, каждый вкладывает разное значение в понятие "полный чекап". Можно встретить очень разный перечень анализов и обследований, которые предлагают клиники или лаборатории. Выбирая пакет для обследования, нужно учитывать то состояние здоровья человека, в котором он находится сейчас:

"Если человек здоров, то, конечно, ему не обязательно проходить супер расширенный полный чекап".

Сайфуллина говорит, что такой человек может сделать целевые анализы, пройти скрининг по возрасту. Человеку нужно проконсультироваться с врачом-терапевтом, и он может составить перечень анализов, которые следует сделать.

Если говорить в общем, то людям молодого возраста (до 40 лет) стоит раз в год сдавать:

общий анализ крови;

общий анализ мочи;

анализ на глюкозу.

Кроме того, в такой ежегодный чекап может входить липидограмма.

Дополнительно врач объяснила, какие анализы нужно сдать, чтобы проверить здоровье после 40 лет. Она советует следить еще и за гликированным гемоглобином, потому что в этом возрасте чаще наблюдается нарушение углеводного обмена. Для людей такого возраста уже становится обязательной липидограмма, поскольку у старших людей выше риск возникновения атеросклероза.

Кроме того, желательно контролировать состояние печени и почек, потому что это основные органы, которые отвечают за выведение из нашего организма продуктов обмена веществ. Чтобы проконтролировать состояние этих органов, полезными будут анализы, в частности, на креатинин, мочевину и на АЛТ (аланинаминотрансферазу) и билирубины.

Еще стоит следить за индексом массы тела, артериальным давлением, делать электрокардиограмму. После 40 лет женщинам стоит делать маммографию (рентген молочных желез). По правилам НЗСУ до 50 лет также следует сделать ПАП-тест - это цитологическое исследование шейки матки.

Какие анализы надо сдавать ежегодно женщине и мужчине отдельно

Эксперт говорит, что посещение гинеколога желательно с начала половой жизни, а ПАП-тесты с 21 года рекомендованы по программам онкоскрининга, частота варьирует от клинической ситуации, обычно один раз в 3-5 лет, в зависимости от возраста.

По большинству международных рекомендаций женщинам, которым исполнилось 40 лет, следует проверяться на наличие рака молочной железы с помощью маммографии с интервалом раз в 1-2 года.

Относительно того, какие анализы нужно сдавать ежегодно мужчине, Сайфуллина ответила, что после 50 лет мужчинам раз в год не помешает сделать анализ на ПСА (простат специфический антиген - ред.). Если в семье у кого-то были проблемы с простатой, то мужчине следует сдать такой анализ и до 50 лет.

справка Мария Сайфуллина Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, ассистент кафедры внутренней медицины КНУ имени Тараса Шевченко. Мария Сайфуллина в 2020 году закончила НМУ имени А.А. Богомольца, врачебный стаж - 5 лет. Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт в клинике диетологии Самойленко. Ведет направления: коррекция веса и дефицитных состояний с подбором препаратов и БАДов

чек-апы организма для контроля и поддержания здоровья: диагностический и дефицитных состояний

разработка индивидуального рациона питания

профилактика и коррекция метаболических, эндокринных нарушений (ожирение, преддиабет, сахарный диабет 2 типа, заболевания ЩЖ и т.д.) Также ведет программу оздоровления EXPRESS DETOX | WELLNESS SAMOILENKO в EQUIDES CLUB

