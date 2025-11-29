В большинстве случаев эти "чекапы" не имеют никакого смысла.

Каждый человек, который заботится о своем здоровье, стремится посещать врачей и сдавать анализы. Впрочем, некоторые подобные проверки вообще не нужны - и это просто пустая трата денег. Врач-диетолог в клинике диетологии Самойленко, эндокринолог, терапевт, ассистент кафедры внутренней медицины КНУ имени Тараса Шевченко Мария Сайфуллина в комментарии УНИАН объяснила, какие анализы сдать на щитовидку и уровень гормонов, а какие стоит сдавать выборочно, только по назначению специалиста.

Какие анализы нужно сдать для проверки гормонального фона, а какие - нет

По словам врача, если нет признаков нарушения работы надпочечников, то не нужно делать анализ на кортизол и ДГЭА-сульфат. Не всем нужно сдавать анализ на витамин D. Сайфуллина говорит, что уровень этого гормона стоит проверять только некоторым категориям населения. Например, тем, кто имеет избыточный вес, ожирение (врачи часто сталкиваются с тем, что у этих людей есть дефицит витамина D), тех, у кого есть нарушения плотности костной ткани (этот витамин участвует в усвоении кальция).

Какие анализы рекомендуется сдавать на постоянной основе для проверки гормонов

Специалист уверена, что нет четко определенного перечня, какие анализы нужно сдавать, чтобы проверить гормоны - для каждого человека все индивидуально. Уровень гормонов контролируют только при наличии определенных состояний или симптомов, которые могут указывать на нарушения в работе эндокринных органов.

Самые типичные эндокринные расстройства, по мнению Сайфуллиной, - это проблемы щитовидной железы:

"Людям, у которых изменена анатомическая форма щитовидной железы, например, есть узлы, нужно контролировать уровень ТТГ (тиреотропный гормон)".

Также важно следить за уровнем этого гормона женщинам, которые планируют беременность.

Врач напоминает - если в показателях ТТГ есть отклонения от нормы, то нужно контролировать и Т4 свободный (тироксин).

При наличии заболеваний щитовидной железы анализы на ТТГ и Т-4 свободный могут проводить раз в 6-12 месяцев. Во время беременности эти анализы могут делать чаще, а также при необходимости подбора дозы гормонов для заместительной терапии (если щитовидная железа выделяет слишком много гормонов или наоборот - мало). Здоровым взрослым без симптомов заболеваний щитовидной железы достаточно сдавать ТТГ раз в 1-2 года.

Еще одно распространенное состояние - преддиабет и диабет. И здесь, говорит эксперт, очень важно понимать, есть ли факторы риска у пациента - избыточный вес, наличие диабета или преддиабета у кого-то из родных, гестационный диабет (диабет во время беременности), синдром поликистозных яичников, что тоже может давать риски преддиабета. Пациентам из группы риска желательно контролировать уровень глюкозы и было бы очень полезно проверять гликированный гемоглобин. Эти анализы следует делать один раз в год при преддиабете и чаще - раз в 3-6 месяцев при диабете с целью контроля терапии. Мужчинам после 50 лет рекомендуется раз в 1 или 2 года сдавать анализ на простат-специфический антиген.

Также следует понимать, что в разных лабораториях разные реагенты, поэтому референтные границы в анализах разные, то есть показатели нормы отличаются. Средние референтные значения также достаточно разные, потому что все зависит от возраста, пола и состояния (беременность, роды, кормление грудью и так далее). Но по ТТГ норма обычно - это 0,4 - 4 мМЕ/л. Средние значения нормы для Т4-свободный 0.61 - 1.47 нг/дл. По гликированному гемоглобину международные стандарты - это меньше, чем 5,7%. А норма глюкозы - это обычно до 5,5 ммоль/л.

