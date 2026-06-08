Каждый вид мыла имеет свои особенности, а неправильный выбор может привести к раздражению и сухости кожи.

Многие люди покупают мыло, не задумываясь о его составе и свойствах. В то же время сегодня в магазинах можно найти десятки его разновидностей, и все они могут по-разному влиять на кожу.

Дерматолог Медицинского дома Odrex Анна Федусь объяснила в комментарии УНИАН, чем хозяйственное мыло отличается от туалетного, что выбрать для ежедневного использования и на какие компоненты стоит обращать внимание при покупке.

Чем детское мыло отличается от обычного – какие еще существуют виды

Как отметила врач, детское мыло обычно содержит меньше ароматизаторов, красителей и потенциальных раздражителей, а также часто дополняется смягчающими компонентами: "оно разработано с учетом особенностей детской кожи, которая более тонкая и чувствительная".

Видео дня

В то же время она подчеркнула, что сама надпись "детское" на упаковке не означает, что мыло будет одинаково безопасным и комфортным для всех, ведь даже такие средства могут пересушивать кожу или вызывать раздражение у людей с повышенной чувствительностью.

В целом же, по словам эксперта, туалетное мыло можно условно разделить на несколько категорий, в зависимости от содержания дополнительных компонентов и их влияния на кожу:

гигиеническое – предназначено для ежедневного очищения;

предназначено для ежедневного очищения; увлажняющее – содержит масла, глицерин и эмоленты;

содержит масла, глицерин и эмоленты; антибактериальное – дополняется компонентами с антимикробным действием;

дополняется компонентами с антимикробным действием; лечебно-профилактическое (например, дегтярное, серное) – используется при определенных дерматологических состояниях;

(например, дегтярное, серное) – используется при определенных дерматологических состояниях; мыло для чувствительной кожи (так называемые синдеты) – синтетическое моющее средство, которое содержит минимум потенциальных раздражителей, а также имеет нейтральный или слабокислый pH, приближенный к естественному составу кожи (pH 5,5).

Что касается того, какое средство для мытья рук лучше – антибактериальное мыло или обычное (гигиеническое), дерматолог подчеркнула, что для повседневного использования ни одно из них не имеет существенных преимуществ над другим.

Более того, нельзя точно сказать, какое мыло лучше убивает бактерии, поскольку основной механизм очистки рук заключается не в уничтожении микроорганизмов, а в их механическом удалении во время мытья:

"Многие исследования показали, что обычное мыло при правильном мытье рук обеспечивает достаточную гигиену для большинства людей".

С другой стороны, чрезмерное использование антибактериального мыла может иногда способствовать раздражению кожи и нарушению ее естественного микробиома.

Чем хозяйственное мыло отличается от обычного – какое лучше

Прежде всего специалистка объяснила, из чего делают хозяйственное мыло: по ее словам, оно изготавливается путем химической реакции жиров с щелочью, поэтому его основу составляют жиры и жирные кислоты растительного или животного происхождения, вода, а также гидроксид натрия (более известный как каустическая сода), который и обеспечивает омыление.

Впрочем, в зависимости от производителя и назначения состав хозяйственного мыла может включать соду, силикаты натрия, отбеливающие компоненты и другие вспомогательные вещества, которые улучшают моющие свойства.

При этом врач отметила, что есть два фактора, которые выделяют классическое хозяйственное мыло: польза и высокий щелочной рН, и именно из-за щелочности оно может пересушивать кожу при частом использовании.

То же самое, по ее мнению, можно сказать о дегтярном мыле – его применение возможно только при определенных дерматологических показаниях, но не для ежедневного мытья рук большинства людей.

Какое мыло лучше – жидкое или твердое

Говоря о том, чем жидкое мыло отличается от твердого, Федусь отметила, что по эффективности очищения они практически не отличаются, однако жидкие средства часто содержат более мягкие поверхностно-активные вещества и меньше сушат кожу:

"К тому же, в общественных местах жидкое мыло считается более гигиеничным благодаря дозаторам, а вот твердое обычно более экономично в быту".

В общем, если выбирать, какое мыло лучше для рук, то для регулярного мытья врач посоветовала обычное туалетное или жидкое мыло с нейтральным или умеренно кислым pH и минимальным количеством ароматизаторов.

Какое мыло самое полезное – на что обратить внимание при покупке

Независимо от того, жидкое мыло или твердое вы выбираете для ежедневного использования, специалист порекомендовала внимательно читать состав и отдавать предпочтение средствам с коротким и понятным перечнем ингредиентов.

Так, среди полезных компонентов она назвала:

глицерин;

пантенол;

растительные масла;

увлажняющие вещества;

эмоленты.

В то же время людям с чувствительной кожей, по ее мнению, следует избегать большого количества ароматизаторов, красителей и агрессивных очищающих компонентов. Особенно это актуально для тех, кто страдает атопическим дерматитом, экземой или склонен к аллергическим реакциям.

Отдельно дерматолог остановилась на мыле ручной работы. Такие средства обычно изготавливают небольшими партиями с добавлением натуральных масел, растительных экстрактов и различных ухаживающих компонентов, которые придают коже мягкость и увлажнение:

"Его основное преимущество заключается в том, что состав можно подбирать индивидуально – под потребности конкретного типа кожи или даже под личные предпочтения".

В то же время она предупредила, что натуральные ингредиенты также могут вызывать раздражение или аллергические реакции, поэтому пометка "натуральное" не является абсолютной гарантией безопасности.

Что лучше – мыло или антисептик

Сравнивая мыло и антисептики, Федусь напомнила, что мыло вместе с водой в основном удаляет микроорганизмы и загрязнения с кожи, тогда как спиртосодержащие антисептики непосредственно уничтожают или инактивируют значительную часть бактерий и вирусов.

"Когда руки явно загрязнены, предпочтение следует отдавать мытью с мылом, но если доступа к воде нет, альтернативой будет антисептик с концентрацией спирта не менее 60%", – подытожила она.

Таким образом, несмотря на то, что вам удобнее использовать – будь то специальное мыло или антисептик, для повседневной гигиены основным средством все же должно оставаться мытье рук водой и обычным мылом без лишних компонентов.

справка Анна Федусь Дерматолог медицинского центра Odrex Специализируется на диагностике, лечении и профилактике заболеваний кожи, волос и ногтей, а также инфекций, передаваемых половым путем. Проводит инъекционное и лазерное лечение рубцов и дает рекомендации по уходу за кожей, волосами и ногтями. Постоянно повышает квалификацию, участвует в профильных украинских и международных конференциях по дерматологии, дерматоонкологии и трихологии.

Вас также могут заинтересовать новости: