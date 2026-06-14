По словам врача, есть ряд занятий, от которых следует воздерживаться как до, так и после процедуры увеличения губ.

Увеличение губ является одной из самых популярных косметологических процедур, однако вокруг нее до сих пор существует много мифов и противоречивой информации. Пациенты часто не до конца понимают правила подготовки, ограничения после инъекций и возможные риски, что может повлиять на конечный результат.

Врач-дерматовенеролог-косметолог медицинской сети "Добробут" Юлия Бордунова в беседе с УНИАН объяснила, как правильно подготовиться к увеличению губ, от чего лучше воздержаться после процедуры и кому она вообще может быть запрещена.

При каких симптомах нельзя колоть губы – список противопоказаний

Прежде всего эксперт перечислила, какие существуют противопоказания к увеличению губ. Среди них она выделила "относительные", при которых стоит лишь отложить процедуру:

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беременность и период грудного вскармливания;

активный герпес;

воспалительные процессы в области губ;

и абсолютные, когда процедуру нельзя проводить вообще:

нарушения свертываемости крови;

острые инфекционные заболевания;

некомпенсированные аутоиммунные заболевания;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

склонность к келоидным рубцам;

сахарный диабет в стадии декомпенсации.

По ее словам, перед процедурой косметолог должен обязательно собрать анамнез и исключить возможные риски.

Чего не делать перед процедурой увеличения губ – все запреты

Дерматолог пояснила, специальной сложной подготовки процедура не требует, однако пациенту важно не волноваться, соблюдать базовые рекомендации и заранее согласовать ожидания с врачом.

Также она подчеркнула, что перед процедурой обязательно нужно прийти на консультацию, чтобы обсудить, какой филлер лучше подходит для губ человека, а также какие существуют риски и побочные эффекты:

"Прежде всего, решение об увеличении губ должно быть осознанным, а пациент должен понимать желаемый результат".

Для этого, как отметила врач, на консультацию можно даже принести фото желаемой формы губ. Однако стоит помнить, что не любую форму можно воссоздать за одну процедуру.

При этом перед инъекциями следует соблюдать ряд ограничений. Так, за сутки до процедуры лучше избегать:

интенсивных тренировок;

сауны, бани и солярия.

Это связано с тем, что эти занятия усиливают кровообращение и могут увеличить риск появления синяков и отеков.

Также за 2–3 дня желательно отказаться от алкоголя, а за 5–7 дней – прекратить прием препаратов, разжижающих кровь, например аспирина или ибупрофена.

Нужно ли вводить ботокс перед процедурой

Отдельно врач ответила на вопрос, почему некоторые косметологи советуют вводить ботокс перед увеличением губ:

"У некоторых людей губы как будто сжимаются и визуально становятся тоньше ("губы чайки") и как будто заворачиваются внутрь из-за активной работы круговой мышцы рта".

Именно в таких случаях, по ее словам, действительно лучше сначала ввести ботулотоксин, чтобы расслабить мышцы и развернуть их, и только через две недели проводить контурную пластику. Так форма губ, по мнению специалиста, получается красивее.

Также она добавила, что ботулотоксин часто используют для коррекции так называемых "губных морщин" вокруг рта. В таком случае препарат вводят в зону морщин или по контуру губ в зависимости от задачи и желаемого результата.

Какой филлер для губ лучше – почему одни бренды лучше других

По словам дерматолога, нельзя сказать, какой филлер лучше для губ всех людей, поскольку его подбирают индивидуально для каждого пациента с учетом анатомии и желаемого результата.

В то же время она порекомендовала выбирать сертифицированные препараты, обратив внимание на такие бренды, как:

Restylane;

Stylage;

Belotero;

Juvederm;

Neauvia.

И хотя существуют более дешевые китайские или корейские бренды, по словам эксперта, многие из них не прошли сертификацию в Украине, то есть недостаточно проверены.

К тому же, по ее мнению, они чаще могут вызывать уплотнения, миграцию филлера ("гиалуроновые усы"), а также содержать синтетические компоненты, которые организм не всегда способен полностью вывести. Из-за этого, в частности, возрастает риск отсроченных осложнений.

Среди таких ненадежных брендов эксперт назвала Dermalax и Sardenya.

Впрочем, она подчеркнула, что на результат влияет не только препарат, но и индивидуальные особенности организма: иногда воспаление или отек могут возникать даже через несколько месяцев после процедуры, например после перенесенного гриппа или другой вирусной инфекции.

При этом такие реакции могут возникать не только в губах, но и в любой зоне, где ранее вводилась гиалуроновая кислота.

Можно ли доверять всем специалистам

А вот что касается того, как выбрать клинику для проведения процедуры, врач порекомендовала в первую очередь искать образцы реальной работы специалистов и читать отзывы. Хотя также, конечно, важно, чтобы человек имел соответствующее образование.

Кроме того, по ее словам, специалист должен провести максимально подробную консультацию, рассказать о возможных рисках, показать сертификаты, подтверждающие происхождение препаратов, и указать их срок годности.

Насторожить, по мнению эксперта, должны слишком низкие цены, отсутствие документов и нежелание отвечать на вопросы.

Что нельзя делать после увеличения губ – основные предостережения

Как отметила врач, после увеличения губ ограничений становится больше, поскольку ткани нуждаются во времени на восстановление после инъекций.

Так, например, от сауны, бани и солярия рекомендуется воздержаться около двух недель, поскольку высокая температура может ускорить рассасывание филлера.

Еще на неделю стоит отложить визиты к стоматологу, так как "во время лечения зубов рот приходится широко открывать, и, соответственно, препарат может распределиться неравномерно".

При этом многие люди не знают, можно ли пить алкоголь после увеличения губ, но, по мнению косметолога, от него действительно следует отказаться где-то на 3-5 дней, так же как и от страстных поцелуев или интенсивных физических нагрузок – чтобы не усугублять отек. А также в первые несколько дней лучше вообще не прикасаться к губам руками, чтобы не занести инфекцию.

Более того, в течение суток после процедуры эксперт посоветовала избегать горячей и острой пищи, которая провоцирует приток крови к губам, и не пользоваться декоративной косметикой, "поскольку на помадах и блесках могут оставаться бактерии".

То же объяснение, по ее словам, может касаться и вопроса, сколько нельзя целоваться после увеличения губ. При этом она уточнила, что это не строгий запрет, а скорее мера предосторожности:

"Может произойти деформация геля – он мигрирует или собирается в комочки именно из-за несоблюдения рекомендаций – и результат вас вряд ли порадует".

Более того, гиалуроновый филлер может по-разному реагировать на внешние условия: например, на холод и жару. К тому же во время увеличения на губах образуется много микропроколов, а жара может усилить раздражение, покраснение и отек. Поэтому врач также порекомендовала в первые дни после процедуры воздержаться от пребывания на солнце.

Что касается того, можно ли курить после увеличения губ, то это, по мнению специалиста, также нежелательно в течение нескольких дней из-за неравномерного сжимания губ, которое теоретически может влиять на распределение препарата.

В то же время она уточнила, что срок, в течение которого нельзя курить после увеличения губ, как и все другие рекомендации, очень ориентировочен и зависит от конкретной ситуации.

Как долго рассасываются шарики после увеличения губ – все сроки

Если с тем, что нельзя делать после увеличения губ, все понятно, стоит также уточнить, в течение какого времени, в целом, могут проявляться побочные эффекты и в каких случаях они выходят за пределы нормы.

По этому поводу врач отметила, что в первые 3–14 дней после процедуры могут появиться "комочки" внутри губ, и в таком случае не стоит волноваться: причиной часто становится неравномерный отек или внутренние синяки, которые еще не сошли. Также она добавила, что в этот период ткани адаптируются, поэтому временно могут ощущаться незначительные неровности.

Однако если через две недели уплотнения остаются, специалист посоветовала обратиться к врачу для осмотра:

"Причиной этого могут быть особенности введения препарата – например, слишком поверхностное расположение филлера или нарушение техники инъекции".

При этом она отметила, что в большинстве случаев такие уплотнения не представляют угрозы для здоровья и могут быть быстро скорректированы врачом: "если они вызывают дискомфорт или не нравятся с эстетической точки зрения, врач может распределить препарат или, при необходимости, частично или полностью растворить его специальным ферментом".

Можно ли самостоятельно массировать губы после процедуры

Что касается того, как делать массаж губ после увеличения, специалист предупредила, что вокруг этого вопроса существует много противоречивой информации. Более того, по ее мнению, такая процедура нужна далеко не всем пациентам, а в первые часы и даже несколько дней после инъекций губы вообще не стоит лишний раз трогать.

По ее словам, обычно врач сразу после введения препарата самостоятельно распределяет филлер легким массажем, после чего пациент идет домой и дает тканям возможность спокойно восстанавливаться.

И хотя некоторые специалисты действительно советуют самостоятельно разминать губы дома, если появляются небольшие уплотнения или комочки, дерматолог относится к такой практике с осторожностью:

"Если что-то беспокоит, лучше прийти на осмотр к врачу. Специалист оценит ситуацию и, при необходимости, сам сделает это правильно, потому что человек может не знать многих нюансов".

В итоге, зная, сколько нельзя пить алкоголь после увеличения губ и какие есть противопоказания к этой процедуре, вы не только уменьшаете возможные риски осложнений, но и сможете достичь более приемлемого для вас результата.

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